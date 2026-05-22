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越南政府頒布法令，要求入境、出境和過境旅客依照規定提交健康申報表。該法令將預計2026年7月1日生效。越南媒體《VnExpress》報導，越南衛生部長將根據全球疾病狀況和特定時期傳入越南的風險，確定每種傳染病在邊境的健康申報要求的適用對象和持續時間。報導指出，健康申報表將提供越南語和英語版本，可以電子或紙本方式提交，必須在入境、出境或過境越南邊境前七天內完成。此外，旅客也可能被要求根據衛生部的要求提供疫苗接種證明或預防措施證明。報導提到，檢疫人員將對入境、出境和過境旅客進行直接和間接觀察，並使用醫療監測設備監測體溫，以發現疑似傳染病病例。如發現疑似病例，檢疫人員將進行現場檢查，包括檢查證件和進行流行病學訪談，以收集有關旅行史、採取的預防措施和傳染病症狀的資訊。法令規定，對每位人員的現場檢查必須在兩小時內完成。