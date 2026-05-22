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日本

韓國

馬來西亞

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全球在AI科技需求下進出口貿易仍興盛，日本、韓國、馬來西亞與新加坡近期相繼公布亮眼出口數據，顯示即使中東局勢升溫、油價波動與全球經濟不確定性加劇，亞洲主要科技出口國的外部需求仍展現相當韌性。外媒分析指出，其中AI相關產品需求依舊處於爆發，尤其半導體、伺服器、電腦與電子零組件出口強勁，成為帶動亞洲出口成長的核心動能，也讓部分市場對區域經濟前景維持相對樂觀。日本財務省昨（21）公布，4月出口年增14.8%，並連續第3個月錄得貿易盈餘。數據顯示，日本AI相關晶片需求持續旺盛，半導體出口大增44%。對主要市場出口也全面成長，包括對歐洲出口增加26.9%、對中國增加15.5%、對美國則成長9.5%；能源方面，由於原油進口量年減64%，進口能源總值下降約50%，也進一步改善日本貿易表現。4月未經季節調整的貿易盈餘達3019億日圓，高於市場原先預估。韓國出口表現與日本相同表現亮眼，根據韓國海關數據，5月1日至20日出口在工作天調整後年增52.6%，高於4月同期的49.4%；若未經調整，出口增幅更達64.8%，同期進口增加29.3%，貿易盈餘達110億美元。在所有產品當中，半導體是韓國出口最大成長引擎，其中晶片出口暴增202.1%，電腦相關產品出口更年增305.5%，反映全球AI基礎建設投資與資料中心需求持續升溫，而在汽車與家電等方面則明顯相對疲弱。大馬方面，今年4月出口則年增36.9%，創近4年最快增速，遠優於市場預期的9%。其中，電子與電器產品出口達70.4億美元，寫下單月歷史新高，其中格外受惠於馬來西亞在晶片封裝、測試與電子零組件供應鏈中的角色日益重要，成為AI供應鏈擴張的重要受益者之一。星國最新則顯示，4月電子產品出口大增66.7%，帶動非石油出口整體年增24.5%，創下14年來最大增幅。市場認為，新加坡作為東南亞高端半導體與電子供應鏈的重要節點，正直接受惠於AI晶片與伺服器需求升高。不過，儘管出口數據亮眼，市場對未來仍保持警戒。近期中東局勢升溫導致油價上漲，也增加市場對通膨與供應鏈風險的憂慮。由於日本與韓國高度依賴中東能源進口，一旦區域衝突持續擴大，可能對亞洲製造業成本帶來新壓力。Bank of America證券資深日本經濟學家工藤嵩泰指出，目前仍難全面評估中東局勢對經濟造成的實際衝擊，因此現階段的出口數據未必足以讓決策者完全安心，尤其在下個月前仍難以消減全球經濟下行的風險。