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▲一卡通與One-Forty 特別跨界合作，推出專屬一卡通儲值歡迎卡，並製作印尼、越南、菲律賓與泰國等四國語言版本的電子票證教學影片。（圖／一卡通提供）

台灣人手一張的電子票證便利我們的生活，而為了協助移工朋友更快適應台灣生活與日常支付需求，一卡通也攜手 One-Forty推出專為移工設計的東南亞母語版教學影片，更進一步將「人生在台第一張電子票證」納入勞動部移工入境歡迎包中，陪伴移工安心融入台灣生活。根據勞動部勞動力發展署統計，全台移工人數已超過 87 萬人，每月約有數千名移工抵達台灣，在建設、製造、照顧服務等產業中扮演重要角色，成為支撐台灣社會與產業發展不可或缺的力量。為讓移工來台第一天即感受到友善與支持，一卡通公司攜手 One-Forty（社團法人台灣四十分之一移工教育文化協會）推出專為移工設計的東南亞母語版教學影片，協助移工快速適應在台生活，從交通移動到日常支付，都能安心上手。此外，更進一步將「人生在台第一張電子票證」納入勞動部移工入境歡迎包中，陪伴移工安心融入台灣生活。考量電子票證已成為台灣民眾日常生活的重要工具，本次一卡通與 One-Forty 特別跨界合作，推出專屬一卡通儲值歡迎卡，並製作印尼、越南、菲律賓與泰國等四國語言版本的電子票證教學影片。內容涵蓋公車、捷運搭乘及電子支付等常見生活情境，由母語教師親自引導說明，降低移工初來乍到的不安與資訊落差，協助其更快建立生活安全感與金融使用信心。One-Forty 深耕東南亞移工教育逾 10 年，打造全台最大移工學習社群平台，長期致力於推動移工教育、多元文化理解及友善職場環境，並協助企業落實 ESG 與 DEI（多元、平等、共融）理念。近年亦持續與企業和政府單位合作推動移工教育及生活支持方案，期待透過更多元且具同理心的服務，協助移工更順利融入台灣社會。一卡通公司表示，移工朋友在台工作與生活期間，常面臨語言、文化及金融服務取得等挑戰，因此公司持續以「普惠金融」為核心理念，打造更便利且友善的支付環境。除了此次參與入境歡迎包計畫外，一卡通先前亦攜手 FINTECH 科技金融公司「東聯互動股份有限公司」，率先推出電子支付跨國匯兌服務，讓移工可透過 iPASS MONEY APP 即時進行線上匯款，免去請假奔波金融機構的不便，安全、快速地將辛苦工作的收入匯回家鄉，照顧海外家人的生活需求。一卡通公司長期關注金融平權與數位共融發展，致力提供安全、便捷且貼近各族群需求的支付服務。目前一卡通儲值卡流通量已超過 5,000 萬張，iPASS MONEY 用戶數亦突破 720 萬。未來，一卡通將持續攜手政府、企業及民間團體，共同打造更加友善、包容的金融與生活環境，讓每一位在台生活的人，都能享有平等便利的數位支付體驗，落實普惠金融精神。