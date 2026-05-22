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砸蛋抗議學校行政怠惰 涉案學生：並非針對學務處

學生砸雞蛋啟動校安機制 校方：保留法律追訴權

台北市信義區永春高中校園日前傳出，一名學生因不滿校方作為而「蛋洗學務處」。校方則說明，已第一時間啟動校安處理機制，也視現場情況請轄區警方到場協助。而該名當事學生也表示，自己已被派出所通知，學校提告恐嚇、毀損、妨害名譽、公然侮辱、妨害公務5罪。近日永春高中傳出有學生「蛋洗學務處」。而該名學生也以校內系統寄送公開信，透露自己被派出所通知，學校已向他提告恐嚇、毀損、妨害名譽、公然侮辱、妨害公務5罪；並在完成筆錄後，向校長、學務主任、生輔組長、阻擋的學創人員提出妨害名譽、強制、恐嚇等告訴。涉案學生表示，自己至始至終都只是要向校方表達不滿，並非僅針對學務處，而是對全校行政不滿。涉案學生說，學務處乃至其他行政單位一直以來的行政怠惰、效率低下，「永春的學生們都知道」。包括學生動手打架、攜帶刀械都是事後才出來掃地，甚至「一直以來性平案件的處理也令大眾不甚滿意。」他認為，自己從高一起就不斷透過市長信箱投訴，循體制內方法試圖改善，「然而卻不見改善。」最終被迫循體制外方法抗爭。涉案學生表示，希望學務處的人看到後要知道「我沒有要針對你們」，而且如果學校真的沒有一點問題，「誰會想去砸雞蛋？」他更說，自己砸雞蛋並未有意圖破壞任何東西，「僅為意見發表」。同時，涉案學生也致歉表示「砸雞蛋行為固然不當，我知道丟擲雞蛋行為是錯誤的，在此道歉，但除此之外，我問心無愧。」另外，永春高中則發布校內信指出，近日學生至行政辦公空間丟擲物品、滋擾辦公秩序，也在網路社群平台出現未經查證訊息一事，基於維護校園秩序，已於第一時間啟動校安處理機制，同時視現場情況請轄區警方到校協助，後續依校內學生輔導管教及相關規定辦理。校方提到，尊重學生表達意見、關心校務及提出申訴的權利，也持續提供導師、學務處、輔導室及相關正式申訴管道，協助學生反映問題。對於涉及毀損、妨害校園秩序、侵害名譽或其他不法情事者，將視具體事證及損害情形，保留法律追訴權。