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哪些人可能受罰？

違禁內容和廣告將被處以罰款

扭曲歷史、洩漏機密等行為將被處以罰款

越南政府頒布新法令，旨在加強對數位平台的管控，將對在社群媒體上散佈虛假或捏造資訊的社群媒體用戶處以最高5,000萬越南盾（約新台幣59,850元）的罰款。該法令將於2026年7月1日生效。這次的制裁對象不僅涵蓋越南當地的機關團體、獨資商號及個人，只要觸犯相關行政法規，外國企業、組織與外籍人士也將同步全面開罰。在應負法律責任的機構與組織方面，則點名了電信、無線電頻率、電子交易和資訊技術（IT）等領域的企業、分公司及相關單位；此外，提供郵政、網路和線上遊戲服務的代理商也榜上有名。針對社群媒體用戶，法令規定若利用平台從事違禁行為，將處以2,000萬至3,000萬越南盾（約新台幣23,940至35,910元）的罰款。違禁行為包括：提供或傳播捏造、虛假、歪曲或誹謗性內容，損害機構、組織或個人的聲譽；宣揚不良社會風氣、賣淫或人口販賣；發布淫穢內容；以及傳播損害國家傳統、社會道德或公共健康之資料（但未達到刑事起訴標準）。同樣的範圍也包括分享殺戮、暴力、事故、恐怖或令人不安的場景的圖片；未經版權所有者許可或未經禁止流通的材料，分發新聞、文學、藝術或出版物；宣傳或推銷違禁商品與服務；發布扭曲國家主權的越南地圖；以及分享違法網路內容的連結。其他違規行為包括利用社群媒體製作模仿新聞報導、調查或訪談的內容；新聞機構在國內外社群平台上設立帳號、頁面、頻道或群組時未通知相關部門；帳號擁有者或管理員未依主管部門要求刪除非法或有害內容（包括影響兒童的內容）。若情節更為嚴重，法令將加重處罰至 3,000 萬至 5,000 萬越南盾（約新台幣35,910元至59,850元）。適用範圍包括：分享扭曲歷史、否認革命成就、破壞民族團結、侮辱宗教或煽動性別、種族歧視之內容（尚不構成刑事責任者）。同樣處以 3,000 萬至 5,000 萬越南盾罰鍰的項目還包含：洩漏國家機密、個人隱私或其他尚未達到刑事犯罪門檻的機密資訊；以及散布虛假訊息，導致公眾恐慌、損害社會經濟活動、干擾國家機關或公職人員履職，或侵犯組織和個人的合法權益。