PlayStation Plus台灣會員確定漲價，Sony官網已更新PS Plus最新訂閱價格，基本、升級、高級3大方案的單月與3個月費用全面調整，不過年費暫時維持不變。對PS5、PS4玩家來說，若平常會固定連線遊玩、領每月遊戲，改成年繳會是目前最直接的省錢方式。

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▲PlayStation Plus台灣會員確定漲價，基本、升級、高級3大方案的單月與3個月費用全面調整，不過年費暫時維持不變。（圖／ChatGPT生成，周淑萍監製）
▲PlayStation Plus台灣會員確定漲價，基本、升級、高級3大方案的單月與3個月費用全面調整，不過年費暫時維持不變。（圖／ChatGPT生成，周淑萍監製）
PlayStation Plus是什麼？

PlayStation Plus為PS4、PS5玩家的付費會員服務，玩家想在多數遊戲中使用線上多人遊玩功能，通常需要訂閱PS Plus；此外，會員每月可領取指定遊戲，也能享有PlayStation Store會員折扣與雲端儲存等功能。

目前PS Plus分成3種方案

基本方案：適合只想連線遊玩、領每月遊戲的玩家

升級方案：則加入PS4、PS5遊戲目錄，適合想把PS Plus當作「遊戲庫」使用的玩家。

高級方案：進一步提供經典遊戲目錄、遊戲試玩等進階內容。

▲PS Plus三種方案提供的服務不同。（圖／翻攝官網）
▲PS Plus三種方案提供的服務不同。（圖／翻攝官網）
台灣PS Plus新價格出爐　月繳、季繳全面調漲

根據目前公開資訊，台灣PS Plus此次調整主要影響「單月」與「3個月」訂閱費用，年繳價格暫時維持不變。基本方案單月從258元調整為290元，3個月從678元調整為750元；升級方案單月從388元調整為430元，3個月從1098元調整為1210元；高級方案單月從488元調整為500元，3個月從1298元調整為1430元。

升級方案漲最多、年繳暫時不受影響

若以單月價格來看，這次漲幅最大的是「升級方案」，每月增加42元；其次為「基本方案」，每月增加32元；「高級方案」則微幅增加12元。若是習慣短期訂閱、只在特定遊戲上線時才開會員的玩家，這波調整會更有感。3個月方案漲幅也不小，基本方案增加72元，升級方案增加112元，高級方案增加132元。Sony這次並未調整台灣PS Plus年費，因此對固定使用PS Plus的玩家來說，改成年繳仍是目前最划算的選擇。

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周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...