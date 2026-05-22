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▲爆料者拿出代孕協議，上面有疑似景甜本人的英文簽名。（圖／微博＠娛圈狄胖胖）

▲景甜公司發聲駁斥造謠，更表示會請律師提告。（圖／微博＠景甜Studio）

37歲中國女演員今（22）日遭狗仔爆料，與富豪男友想花錢找代孕生子，景甜收下男方給的3000萬人民幣（約新台幣1.3億元）後，搭乘私人飛機前往美國，入住高檔飯店等待取卵。但景甜突然反悔，要求男友必須再給更多錢，雙方因此撕破臉，男友現在要提告景甜。對此，景甜公司稍早發出聲明回應，強調一切都是造謠。中國狗仔「娛圈狄胖胖」爆料，之前有知情人士跟他洩密，一名女明星以代孕取卵為由，向富豪男友索要鉅款。現在這名知情人士又找上門，點名該女星正是景甜；他還拿出所謂的代孕協議當作證據，表示上方有「tian jing」的英文簽名，不僅跟景甜同名同姓，字跡也一樣。爆料內容稱，景甜和男友打算以代孕方式生小孩，男友支付所有所需費用，還額外轉給景甜3000萬人民幣的生活費，並讓她搭私人飛機到美國取卵。在此期間，男友為了讓景甜更有隱私，不惜包下洛杉磯某高檔飯店的其中一層樓，給景甜單獨入住，怎料就在取卵當天，景甜突然以生理期來了為由，拒絕配合。知情人士指出，景甜向男友提出要求，如果要讓她在美國住到下個取卵日到來，必須再給她額外轉5000萬美金（約新台幣15億元），男友認為金額太大了自然不答應，於是景甜就自己偷跑回中國，不再配合代孕計畫。因此這名富豪男友現在要提告景甜，要求她歸還自己當初給的3000萬人民幣，還有過去花在景甜身上的2000萬人民幣（約新台幣9000萬元）。這消息爆出後，「疑似景甜代孕協議曝光」的關鍵字立刻衝上微博熱搜，網友紛紛留言討論，「比起景甜，更想知道那男的是誰」、「肯定是男方那邊找人爆料的吧，故意只露出景甜的名字」、「真的是景甜嗎？英文名相同罷了」、「看來她要跟爽子（指鄭爽）一樣翻車了」。不少人認為證據確鑿，景甜這次很難洗白，但也有粉絲認為，現在AI科技發達，造假的協議書和簽名非常容易，這種不具名爆料，根本沒有可信度。景甜的經紀公司今日中午也火速發布聲明，強調一切都是造謠，「目前我方第一時間已委託律師完成全面取證，堅決通過法律手段追究到底。」景甜是中國知名女演員，畢業於北京電影學院。她因主演電影《戰國》、《長城》打開知名度，後來甚至到美國拍攝好萊塢動作大片《環太平洋2》，演技備受矚目；加上景甜外型甜美、氣質宜古宜今，讓她深受不少觀眾喜愛。景甜的陸劇代表作還包含《大唐榮耀》、《司藤》、《灼灼風流》、《正好遇見你》。嚴正聲明近日，網路上出現針對景甜女士的不實傳言和惡意造謠，已經嚴重損害景甜女士個人聲譽，工作室嚴正聲明如下：對於相關帳號發布的不實內容，我方絕不姑息。我們正告造謠者及傳謠者立即停止侵權行為、刪除造謠內容、消除不良影響。目前我方第一時間已委託律師完成全面取證，堅決通過法律手段追究到底。網路並非法外之地，工作室呼籲大家：不造謠、不傳謠，共同維護清朗健康的網路環境。