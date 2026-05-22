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川普認為此時不是好時機

川普民調低迷

美國總統川普（Donald Trump）的長子小唐納（Donald Trump Jr.）預計於本週六在巴哈馬一座私人島嶼舉行婚禮，對此，川普直言兒子的時機「挑得不好」，對於是否參加兒子婚禮，川普並未明確回應，僅說會「盡量參加」，並吐苦水說自己「去不去都會被罵」，因為有許多國政大事等待處理，尤其是伊朗問題。根據《衛報》報導，川普在白宮橢圓形辦公室談到自己兒子婚禮時表示，「他希望我去，但這只是一場小型的私人活動」，川普補充說「我會盡量參加」，但語氣明顯缺乏熱情。川普說自己現在工作「堆積如山」，有許多事情等待他處理，尤其是伊朗問題，直言兒子的婚禮「對我來說時機不好」。現年48歲的小唐納將在本週末與39歲名媛女友安德森（Bettina Anderson）結婚，這是小唐納第二次走入婚姻，小唐納與前妻名模凡妮莎（Vanessa Haydon）育有5位子女，兩人在2018年離婚，結束13年的婚姻關係。之後小唐納曾經與現任美國駐希臘大使吉爾福伊爾（Kimberly Guilfoyle）短暫訂婚，但兩人後來決定取消婚約。報導指出，川普之前也曾在忙碌中抽空打高爾夫球，但近期民調顯示他的支持率創下歷史新低，尤其伊朗戰爭導致的通膨導致民眾生活成本增加，川普似乎也深知此刻在巴哈馬小島出席豪奢婚禮可能不是個好主意。川普表示，「這是一個我怎麼都贏不了的難題。如果我參加，我會被罵；如果我不參加，我也會被罵」。但川普不忘補充，罵他的都是「假新聞」，並祝福自己兒子能擁有一段美好的婚姻。