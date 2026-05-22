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第一、外界關注勞動部對於改善失聯移工的作法，勞動部表示，從2023年勞動部開始推出家事移工一站式講習服務，把新聘移工和超過5年沒有上課的移工找來進行法遵相關宣導，告訴移工如果曠職、失聯超過3天，將會被廢止聘僱許可，以及終生不得到台灣工作。講習服務過程中，也告訴移工，如果失聯期間，還去做非法工作，最高可處15萬罰鍰。

第二、勞動部發現，一站式講習開辦後，失聯問題有明顯改善。一站式講習開辦前，2022 年外籍看護的失聯率是3.85%，一站式講習開辦後，2025年外籍看護的失聯率下降到1.81%。

第三、勞動部要告訴大家，我們會加強從源頭防治失聯移工，也會和內政部跨部會持續改善問題。

根據台灣現行制度與統計，全台移工有多達87萬餘人，同時也有9萬多名「失聯移工」，而失聯移工、逃逸問題也成為勞動部與移民署在推行政策規範時必須向台灣大眾說明的重要議題。日前勞動部針對輿論批評「家事移工一站式講習服務」成為家事移工逃逸幫兇等言論進行澄清，指出這項服務推出後相關數據明顯改善而非惡化。根據我國勞動部統計，截至今年3月底為止，全台移工人數多達87萬3,347人，由於現行制度採「雇主綁定」模式，這也意味著移工本身並沒有「自由更換雇主、找工作」的權利，不少移工在面對不合理薪資待遇、勞動條件或甚至雇主不公待遇時，只能選擇「失聯」換取其他工作機會，這也造就近十萬名移工逃逸的問題。近期不少網路言論指出，勞動部的「家事移工一站式講習服務」幫助移工逃逸，對此勞動部也發出聲明澄清：事實上，勞動部長洪申翰日前在備詢時也說明，失聯移工的議題勢必要從源頭管理來做克服，不同目的事業主管機關，移工失聯狀況其實不一樣，比如農業失聯確實比較高。但不只是針對農業，也會討論包括營造、製造業，「當整體制度越強調人力品質，尤其往更技術面的勞工來引進，失聯率也會降低，因此勞動部希望在技術、人力制度上做得更完備。」