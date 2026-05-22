南韓天團BTS（防彈少年團）將於11月19日、21日、22日在高雄世運開演唱會，主辦單位Live Nation Taiwan 理想國今（22）日完整公開售票資訊，票價分為VIP套票9380元、7980元、6980元、5980元、4980元、3980元、2980元、身障3490元和2990元，全部採實名制販售並分3階段賣票： 6月2日中午12點Weverse會員優先購、6月3日中午12點 Live Nation Taiwan會員預售，最後才是6月4日的全面開賣，通通只在tixCraft拓元售票系統啓售。《NOWNEWS今日新聞》本篇整理好完整攻略、QA重點須知，讓ARMY粉絲們提早做準備。
📌BTS高雄演唱會完整資訊：
演出時間：2026年11月19日（四）19:00
2026年11月21日（六）19:00
2026年11月22日（日）19:00
演出地點：高雄國家體育場（世運主場館）
演出票價：VIP套票：9380元
一般：7980元、6980元、5980元、4980元、3980元、2980元
身障： 3490元、2990元
✦VIP套票內容：座位區門票1張、演前Soundcheck、VIP專屬禮、VIP掛繩和吊牌一組
⚠️售票方式：全部實名制認證，需持有效之節目票券以及個人附照證件正本，核對身分後入場，完整詳情請至拓元售票頁面
⚠️關於視線遮蔽區：請務必至拓元售票頁面查看，請於購買前審慎考慮，確定可接受再行購票，現場將不接受以視線遮蔽為由退票或換位
售票日期：
➤Weverse會員登記時間
2026年5月22日（五）13:00PM - 2026年5月27日（三）11:00
➤Weverse會員優先購
2026年6月2日（二）12:00 - 22:00
※相關詳情請至Weverse：https://weverse.io/bts/highlight
➤Live Nation Taiwan會員預售
2026年6月3日（三）12:00 - 22:00
※會員註冊及預購流程：https://bit.ly/LNTPRESALE
➤全面開賣
2026年6月4日（四）12:00
售票系統：tixCraft拓元售票系統
購票連結：https://tixcraft.com/activity/detail/26_btskns
BTS高雄購票QA須知 重點一次看
Q：BTS高雄演唱會票價多少？
A：票價分為VIP套票9380元，以及7980、6980、5980、4980、3980、2980元等一般票價。
Q：BTS高雄場VIP套票有什麼福利？
A：VIP套票包含座位區門票1張、演前Soundcheck彩排、VIP專屬禮、VIP掛繩與吊牌等福利，詳細內容仍以拓元售票頁面公告為準。
Q：BTS高雄演唱會什麼時候開賣？
A：全面開賣時間為2026年6月4日中午12點，於拓元售票系統採實名制販售。
Q：BTS高雄場有會員預售嗎？
A：有，ARMY MEMBERSHIP PRESALE會員預售時間為2026年6月2日中午12點至晚間10點。
Q：BTS Weverse會員登記時間是什麼時候？
A：Weverse登記時間為2026年5月22日下午1點至5月27日上午11點。
Q：Live Nation Taiwan會員可以搶先購票嗎？
A：可以，Live Nation Taiwan會員預售，將於2026年6月3日中午12點至晚間10點進行。
Q：BTS高雄演唱會要實名制嗎？
A：要，本次演出採拓元售票實名制，入場時需持有效票券與本人附照證件正本核對身份。
Q：BTS高雄場可以轉票或代領嗎？
A：官方目前強調需依實名制規範入場，相關轉讓、換票規定仍需依拓元公告為主，建議購票前確認本人資訊無誤。
Q：視線遮蔽區可以退票嗎？
A：不行，官方已提醒視線遮蔽區購票前需自行評估，現場不接受以視線遮蔽為由退票或換位。
Q：BTS高雄場會加場嗎？
A：目前官方公布3場演出，是否加場仍未公布，但3天場次規模已經是近年韓團來台超大規格。
BTS來台開唱一年比一年大 今年直接鎖定5萬人高雄世運唱3天
回顧BTS自2013年出道後與台灣一路累積的淵源，他們的演唱會場地幾乎就是人氣成長史。2015年第一次來台開唱，從新北市工商展覽中心起步，隔年升級到新莊體育館，2017年進軍林口體育館，到了2018年更直接攻下桃園國際棒球場，一連開唱2天。如今相隔7年全員再度合體來台，直接鎖定5萬人的高雄世運主場館，一路從室內唱到戶外巨蛋級規模，場地變化也成了BTS人氣飛升最直接的證明。
除了專場演唱會，BTS過去也曾在2016年受邀來台參加台視《2016超級巨星紅白藝能大賞》，首度站上台北小巨蛋表演。當時節目還以「超人氣韓團」介紹他們，如今回頭看誰也沒想到，這組男團之後會一路紅到改寫全球K-POP版圖。
我是廣告 請繼續往下閱讀
演出時間：2026年11月19日（四）19:00
2026年11月21日（六）19:00
2026年11月22日（日）19:00
演出地點：高雄國家體育場（世運主場館）
演出票價：VIP套票：9380元
一般：7980元、6980元、5980元、4980元、3980元、2980元
身障： 3490元、2990元
✦VIP套票內容：座位區門票1張、演前Soundcheck、VIP專屬禮、VIP掛繩和吊牌一組
⚠️售票方式：全部實名制認證，需持有效之節目票券以及個人附照證件正本，核對身分後入場，完整詳情請至拓元售票頁面
⚠️關於視線遮蔽區：請務必至拓元售票頁面查看，請於購買前審慎考慮，確定可接受再行購票，現場將不接受以視線遮蔽為由退票或換位
售票日期：
➤Weverse會員登記時間
2026年5月22日（五）13:00PM - 2026年5月27日（三）11:00
➤Weverse會員優先購
2026年6月2日（二）12:00 - 22:00
※相關詳情請至Weverse：https://weverse.io/bts/highlight
➤Live Nation Taiwan會員預售
2026年6月3日（三）12:00 - 22:00
※會員註冊及預購流程：https://bit.ly/LNTPRESALE
➤全面開賣
2026年6月4日（四）12:00
售票系統：tixCraft拓元售票系統
購票連結：https://tixcraft.com/activity/detail/26_btskns
BTS高雄購票QA須知 重點一次看
Q：BTS高雄演唱會票價多少？
A：票價分為VIP套票9380元，以及7980、6980、5980、4980、3980、2980元等一般票價。
Q：BTS高雄場VIP套票有什麼福利？
A：VIP套票包含座位區門票1張、演前Soundcheck彩排、VIP專屬禮、VIP掛繩與吊牌等福利，詳細內容仍以拓元售票頁面公告為準。
Q：BTS高雄演唱會什麼時候開賣？
A：全面開賣時間為2026年6月4日中午12點，於拓元售票系統採實名制販售。
Q：BTS高雄場有會員預售嗎？
A：有，ARMY MEMBERSHIP PRESALE會員預售時間為2026年6月2日中午12點至晚間10點。
Q：BTS Weverse會員登記時間是什麼時候？
A：Weverse登記時間為2026年5月22日下午1點至5月27日上午11點。
Q：Live Nation Taiwan會員可以搶先購票嗎？
A：可以，Live Nation Taiwan會員預售，將於2026年6月3日中午12點至晚間10點進行。
Q：BTS高雄演唱會要實名制嗎？
A：要，本次演出採拓元售票實名制，入場時需持有效票券與本人附照證件正本核對身份。
Q：BTS高雄場可以轉票或代領嗎？
A：官方目前強調需依實名制規範入場，相關轉讓、換票規定仍需依拓元公告為主，建議購票前確認本人資訊無誤。
Q：視線遮蔽區可以退票嗎？
A：不行，官方已提醒視線遮蔽區購票前需自行評估，現場不接受以視線遮蔽為由退票或換位。
Q：BTS高雄場會加場嗎？
A：目前官方公布3場演出，是否加場仍未公布，但3天場次規模已經是近年韓團來台超大規格。
BTS來台開唱一年比一年大 今年直接鎖定5萬人高雄世運唱3天
回顧BTS自2013年出道後與台灣一路累積的淵源，他們的演唱會場地幾乎就是人氣成長史。2015年第一次來台開唱，從新北市工商展覽中心起步，隔年升級到新莊體育館，2017年進軍林口體育館，到了2018年更直接攻下桃園國際棒球場，一連開唱2天。如今相隔7年全員再度合體來台，直接鎖定5萬人的高雄世運主場館，一路從室內唱到戶外巨蛋級規模，場地變化也成了BTS人氣飛升最直接的證明。
除了專場演唱會，BTS過去也曾在2016年受邀來台參加台視《2016超級巨星紅白藝能大賞》，首度站上台北小巨蛋表演。當時節目還以「超人氣韓團」介紹他們，如今回頭看誰也沒想到，這組男團之後會一路紅到改寫全球K-POP版圖。