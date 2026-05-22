日本政府自2026年7月1日起，將現行的「國際觀光旅客稅（簡稱出國稅）」從每人每次1000日圓，調升至3000日圓。台人去日本遊玩一趟將會多付2000日圓、也就是約400元新台幣。對此，有日本旅遊達人認為此項措施不會影響台人赴日意願，並提出4理由直呼現在就是去日本的最佳時機。
日本旅遊達人林氏璧今（22）日在「日本自助旅遊中毒者」臉書發文表示，個人認為日本出國稅的調漲不會影響台人去日本玩的意願，並列出4大理由如下：
1.旅費佔比極低。漲到3倍聽起來嚇人，但每人增加2000日圓，也就是400台幣。一趟日本旅遊的花費，機票、住宿和購物開銷加起來每人應該2～4萬跑不掉，甚至更多。林氏璧強調，這個增幅微乎其微，不足以成為讓旅客決定不去了的理由。
2.無痛徵收機制。出國稅一直都是隨票徵收，也就是直接內含在機票或船票裡，不是另外要掏錢交的費用。林氏璧表示，大家在訂票時，通常只會覺得機票價格有浮動，不會有被額外扒一層皮的強烈剝奪感。而且這是所有出境的人，包括日本人都要被多收。真要說可能影響，當場多收的住宿稅可能影響還大一些。
3.旅日黃金時期。林氏璧指出，這幾個月有三個條件促成台灣每個月都有破60萬人到日本，「匯率甜，中國旅客砍半，機場退稅即將上路」。11月之後日本要改為在機場才退稅，預期會造成一波不穩定，當然要趁11月之前多去幾趟。從2025年11月中之後，由於不可抗力因素，中國旅客直接砍半。此時不去，更待何時呢？
4.換取品質升級。日本政府調漲這筆稅金，目的是為了解決過度旅遊問題，用來升級機場自助通關設備、增加多語系服務，以及完善地方觀光設施等等。林氏璧認為，如果這400元台幣的成本，能讓日本機場通關保持順暢，景點不再那麼擁擠混亂，相信多數國人是樂見其成的。
日本出國稅怎麼徵收？台灣人怎麼繳？
日本出國稅的調整不會影響通關效率，搭乘一般民航機或郵輪的旅客，出國稅會由航空公司及旅行業者在購買機票、團費時就已直接代收，無需另行手續。至於私人飛機搭乘者，則必須在登機前，由本人親自前往日本海關完成申報，並於現場完成繳納。
4類免徵收對象大公開
日本這波出國稅調漲並非人人都要買單，日本官方公告以下特定族群屬於「免徵收對象」，離境時無須繳納任何出國稅：
嬰幼兒：2歲以下的嬰幼兒免徵。
轉機旅客：入境日本後，在24小時內再度搭機離境的轉機客。
執勤人員：船舶或航空機的執勤機組人員。
公務官員：搭乘公務船或公用機出境的官方人員。
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1.旅費佔比極低。漲到3倍聽起來嚇人，但每人增加2000日圓，也就是400台幣。一趟日本旅遊的花費，機票、住宿和購物開銷加起來每人應該2～4萬跑不掉，甚至更多。林氏璧強調，這個增幅微乎其微，不足以成為讓旅客決定不去了的理由。
2.無痛徵收機制。出國稅一直都是隨票徵收，也就是直接內含在機票或船票裡，不是另外要掏錢交的費用。林氏璧表示，大家在訂票時，通常只會覺得機票價格有浮動，不會有被額外扒一層皮的強烈剝奪感。而且這是所有出境的人，包括日本人都要被多收。真要說可能影響，當場多收的住宿稅可能影響還大一些。
3.旅日黃金時期。林氏璧指出，這幾個月有三個條件促成台灣每個月都有破60萬人到日本，「匯率甜，中國旅客砍半，機場退稅即將上路」。11月之後日本要改為在機場才退稅，預期會造成一波不穩定，當然要趁11月之前多去幾趟。從2025年11月中之後，由於不可抗力因素，中國旅客直接砍半。此時不去，更待何時呢？
4.換取品質升級。日本政府調漲這筆稅金，目的是為了解決過度旅遊問題，用來升級機場自助通關設備、增加多語系服務，以及完善地方觀光設施等等。林氏璧認為，如果這400元台幣的成本，能讓日本機場通關保持順暢，景點不再那麼擁擠混亂，相信多數國人是樂見其成的。
日本出國稅的調整不會影響通關效率，搭乘一般民航機或郵輪的旅客，出國稅會由航空公司及旅行業者在購買機票、團費時就已直接代收，無需另行手續。至於私人飛機搭乘者，則必須在登機前，由本人親自前往日本海關完成申報，並於現場完成繳納。
4類免徵收對象大公開
日本這波出國稅調漲並非人人都要買單，日本官方公告以下特定族群屬於「免徵收對象」，離境時無須繳納任何出國稅：
嬰幼兒：2歲以下的嬰幼兒免徵。
轉機旅客：入境日本後，在24小時內再度搭機離境的轉機客。
執勤人員：船舶或航空機的執勤機組人員。
公務官員：搭乘公務船或公用機出境的官方人員。