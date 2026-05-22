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▲已故女星雪莉的哥哥站出來狙擊金秀賢，開嗆：「你一東山再起就會開始第二回合。」（圖／翻攝自雪莉哥哥IG）

韓國演員金秀賢去年被爆料，在已故女星金賽綸未成年時就和她交往，因此陷入輿論風暴一整年，日前好不容易迎來司法還清白的消息，不料風波才剛平息，已故女星雪莉的親哥哥卻突然在社群平台上公開發文嗆：「你東山再起的瞬間，就是第二回合了」，還直指「有個來自星星的傢伙」，疑似將矛頭再度對準金秀賢。金秀賢去年捲入與已故女星金賽綸的相關爭議中，遭到網路節目《橫豎研究所》代表金世義的大肆爆料，稱他在金賽綸未成年就染指對方，還傳出多張露骨聊天記錄佐證。昨（21）日，韓國檢方調查結果指出，金世義在去年5月公開的金賽綸生前音檔是利用AI技術偽造的產物，聊天記錄也是把「未知聊天人」改成金秀賢的名字，檢方隨後以涉嫌散布虛假消息、損害金秀賢名譽等罪名正式申請羈押金世義。就在粉絲認為金秀賢的污名終於被洗清之際，雪莉的哥哥隨即在個人社群帳號上傳了一張黑圖，並在附文中寫下帶有威脅意味的字眼，直言：「如果你再次東山再起，那就是第二回合了，選擇權在你手上」。有網友在貼文下方好奇追問：「是在說誰？」，哥哥隨後在留言區親自給出回應，語帶諷刺地表示：「有一個從星星來的傢伙啊」。由於金秀賢曾出演過經典韓劇《來自星星的你》男主角，因此幾乎直接證實了嗆聲對象就是金秀賢。事實上，這已經不是雪莉哥哥第一次公開針對金秀賢，過去哥哥就曾公開控訴雪莉生前拍攝18禁電影《Real》時，曾被金秀賢的相關人士強迫拍攝大尺度床戲。不過金秀賢經紀公司先前就曾發表過嚴正聲明予以全盤否認。強調雪莉從最初的簽約階段一直到電影拍攝前夕，對於所有的劇本內容與拍攝尺度皆在事前充分知情，並且是在完全同意的狀態下，展現出高度的專業演員素養完成拍攝。