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▲各地衛生所賣的保險套一個平均2元、自動販賣機約5元。（圖／記者顏幸如攝，2026.05.22）

台中市藍營議員本周接續質詢保險套漲價議題，今天再開記者會要求除了原本設在大學校園、公園的「保險套販賣機」，應廣設於交通站點，讓取得保險套的過程不再尷尬。台中市衛生局表示，今年1到4月的販賣機銷售數量成長近3成，有意願配合設置者，都可以和衛生局接洽。中東戰爭導致全球原物料飆漲，民生物資一片看漲，傳出保險套面臨缺貨與漲價壓力。台中市國民黨議員張瀞分、陳文政本週在總質詢時關心相關議題，市長盧秀燕表示，台中市不只有每包10元的保險套自動販賣機，平均每個保險套只要2元，各衛生所更是每打只賣25元，平均每個2元。衛生局長曾梓展表示，接下來會在市內廣設自動販賣機，從原本的36處增加到103處。市議員陳文政、楊大鋐、黃佳恬、吳建德與曾梓展今（22）日於議會黨團現場開箱「保險套販賣機」，宣導健康安全公衛防護。根據中市府提供的數據，去年自動販賣機賣出7525盒、衛生所賣出1,660打，亦即全年平均每部販賣機賣出209盒、每家衛生所賣出57打，與保險套業者所公布、台灣每年約賣出8千萬個保險套相比，使用公衛保險套者不到1%。衛生局表示，36處自動販賣機，公園、大學校園各有17處，公園賣出的保險套，明顯比大學校園多。黃佳恬建議，衛生局應在公車站、捷運站等交通樞紐等地增設自動販賣機，讓取得過程不尷尬。