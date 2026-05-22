中央氣象署表示，今（22）日全台各地天氣高溫炎熱，目前已發布高溫特報，尤其臺南市為橙色燈號，有38度極端高溫出現；雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣為黃色燈號，截至目前，今天最高溫出現在台南玉井38.7度，其次為高雄吉東36.1度、台南市鹿陶洋也有35.9度。
⚠️高溫資訊
📍影響時間：22日白天
📍高溫橙色38燈號：臺南市
📍高溫黃色燈號：雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣
氣象署提醒，今天（22日）鋒面仍在臺灣北部海面，不過逐漸北抬遠離，各地為多雲到晴，感受高溫悶熱，白天高溫普遍來到30至33度，尤其嘉義以南近山區及臺東溫度會再更高一些，局部可能來到36度以上，東南部甚至有焚風發生的機率，近中午前後紫外線偏強，會達到過量或危險等級，外出請做好防曬並多補充水分。
午後局部有對流發展，大臺北、宜蘭地區及其他山區易有短暫雷陣雨出現，下午外出請注意天氣的變化並攜帶雨具備用，而各地夜晚清晨低溫普遍為24至27度。
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📍影響時間：22日白天
📍高溫橙色38燈號：臺南市
📍高溫黃色燈號：雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣
午後局部有對流發展，大臺北、宜蘭地區及其他山區易有短暫雷陣雨出現，下午外出請注意天氣的變化並攜帶雨具備用，而各地夜晚清晨低溫普遍為24至27度。