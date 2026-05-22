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受國際戰火影響，全球保險套傳出漲聲，便宜的公衛保險套近來引發一波討論，連台中市議員也聯合督促中市府廣設自動販賣機。參考官方數據，公衛保險套「每打25元」的價格已行之30年，但市佔率僅市售保險套的千分之二左右。其中最便宜的是桃園市，11年前重新開賣時僅20元，近兩年陸續調漲為25元，但仍有少數衛生所維持原價。台灣婦幼衛生協會為宣導青少年安全性行為、預防性傳染病、避免非計畫性懷孕等衛教觀念。自1995年起採購保險套，委託各地衛生所代售，一直有固定族群愛用，每打25元的價格20年不變。保險套屬第二級醫療器材，需藥商登記始可販售，2015年配合中央政策，衛生所陸續依《藥事法》規定停止販售，造成全國各地搶購風潮。由於抱怨聲浪太大，不到半年就重新開賣。當時的桃園市政府為宣導公衛保險套重出江湖，喊出「比原來價格更便宜」的20元，並持續多年。相較市售保險套從20元至99元不等，且廠商喊話可能全球性調漲30%，各地衛生所販售以一打為單位的「家庭用保險套」，近2個月來受到重視。有的衛生所會在官網公告保險套的品牌與價格、限定購買數量，目前販售價格多維持25元，就是台中市長盧秀燕昨天宣傳的「每個只約2元」。桃園市大溪衛生所去年底公告，因成本上漲，從20元調漲至25元，每人最多購買5打；桃園市龜山區去年6月公告的價格仍維持20元，全國最便宜。年輕族群常形容公衛保險套為「媽媽送的上大學禮物」，兒子離家讀大學時，媽媽會默默塞進兒子行李裡，彼此心照不宣，但往往只用第一個，之後就會自己上超商買或網購，不再使用「上大學禮物」的原因，在網路有頗多討論。這也是各縣市雖在大學廣設保險套自動販賣機多年，成效始終不佳的原因。