電線到底能不能纏起來收？近日Threads有網友貼出兩種電線收納方式，一種是將電線圓形盤起，另一種則是把吹風機電線直接纏繞在機身上，引發用電安全討論。對此，臉書粉專「消防神主牌」提醒，其實收納形狀不是重點，通電時電線如果仍緊密綑綁、反覆壓折造成線材內傷反而更危險，尤其是延長線、吹風機等高功率電器使用前務必將電線完全攤開。
近日Threads有網友發文詢問，過去用電安全宣導常提到電線收納方式很重要，但許多電器本身的收納設計，仍常見把電線繞在機身上的方式，因此好奇兩種收納方式是否真的會影響。原PO附上兩張示意圖，一張是將電線以較大弧度圓形盤起，另一張則是吹風機電線繞在機身上並綁緊。
貼文曝光後，引發不少網友討論，有人指出，圓形盤繞本身問題不大，因為電線內部是銅線，只要彎曲半徑夠大，不會立刻造成斷裂；真正需要注意的是把電線長期硬折、緊纏在同一位置，久了可能導致內部銅線細絲斷裂，外觀卻不一定看得出來。
消防提醒：不能「綑著用」
臉書粉專「消防神主牌」也針對該話題說明，電線收納的風險主要有兩點：第一，是通電狀態下讓電線保持緊密捆綁；第二，是捆綁方式讓電線在轉折點反覆受力，造成內部導線受損。也就是說，問題並不單純在於有沒有繞起來，而是「使用時有沒有解開」以及「收納時是否反覆壓折同一處」。
台電用電安全資料也提醒，無論是延長線或電器電源線，使用時都應完全攤開，避免纏繞在一起；若高耗電電器的電線或延長線綁著使用，可能因散熱不良導致溫度升高，進一步熔解外皮絕緣，造成線路過熱或起火。台電提到，收納時應避免將電線緊緊纏繞在方形物體上，以降低線路被銳角壓迫、絕緣皮破損或內部導體斷裂的風險。
吹風機最常見！用之前一定要把線全解開
不少民眾使用吹風機後，會順手把電線繞在機身上收納。台電曾特別針對吹風機提醒，電線由許多細銅線組成，若經常扭曲、折損，可能讓內部銅線逐漸斷裂，增加使用風險。吹風機電線並非完全不能繞著收，但收納時應避免拉得太緊、折角太小，也不要每次都在同一個點硬折；最重要的是，使用吹風機前要把電線全部解開，不要在電線仍緊密纏繞的狀態下通電使用。
延長線捆著恐散熱不良
內政部消防署防災館指出，電線綑綁後不易散熱，溫度升高後可能使絕緣熔解，造成被覆破損；常見情況包括民眾購買過長延長線，為了節省空間，將多餘電線綑綁後繼續使用。
電線安全使用4重點
1.使用時完全攤開：延長線、吹風機等高功率電器，不要在電線捆綁、纏繞狀態下通電。
2.收納不要硬折：避免把電線長期折成小角度，尤其不要每次都壓在同一個轉折點。
3.摸到發燙要停用：若插頭、線身或接頭出現異常發熱、焦味、變色、外皮破損，應立即停止使用並更換。
4.高功率電器少用延長線：吹風機、電暖器、微波爐等高耗電產品，最好使用獨立牆壁插座，避免延長線過載。
我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文曝光後，引發不少網友討論，有人指出，圓形盤繞本身問題不大，因為電線內部是銅線，只要彎曲半徑夠大，不會立刻造成斷裂；真正需要注意的是把電線長期硬折、緊纏在同一位置，久了可能導致內部銅線細絲斷裂，外觀卻不一定看得出來。
消防提醒：不能「綑著用」
臉書粉專「消防神主牌」也針對該話題說明，電線收納的風險主要有兩點：第一，是通電狀態下讓電線保持緊密捆綁；第二，是捆綁方式讓電線在轉折點反覆受力，造成內部導線受損。也就是說，問題並不單純在於有沒有繞起來，而是「使用時有沒有解開」以及「收納時是否反覆壓折同一處」。
台電用電安全資料也提醒，無論是延長線或電器電源線，使用時都應完全攤開，避免纏繞在一起；若高耗電電器的電線或延長線綁著使用，可能因散熱不良導致溫度升高，進一步熔解外皮絕緣，造成線路過熱或起火。台電提到，收納時應避免將電線緊緊纏繞在方形物體上，以降低線路被銳角壓迫、絕緣皮破損或內部導體斷裂的風險。
吹風機最常見！用之前一定要把線全解開
不少民眾使用吹風機後，會順手把電線繞在機身上收納。台電曾特別針對吹風機提醒，電線由許多細銅線組成，若經常扭曲、折損，可能讓內部銅線逐漸斷裂，增加使用風險。吹風機電線並非完全不能繞著收，但收納時應避免拉得太緊、折角太小，也不要每次都在同一個點硬折；最重要的是，使用吹風機前要把電線全部解開，不要在電線仍緊密纏繞的狀態下通電使用。
延長線捆著恐散熱不良
內政部消防署防災館指出，電線綑綁後不易散熱，溫度升高後可能使絕緣熔解，造成被覆破損；常見情況包括民眾購買過長延長線，為了節省空間，將多餘電線綑綁後繼續使用。
電線安全使用4重點
1.使用時完全攤開：延長線、吹風機等高功率電器，不要在電線捆綁、纏繞狀態下通電。
2.收納不要硬折：避免把電線長期折成小角度，尤其不要每次都壓在同一個轉折點。
3.摸到發燙要停用：若插頭、線身或接頭出現異常發熱、焦味、變色、外皮破損，應立即停止使用並更換。
4.高功率電器少用延長線：吹風機、電暖器、微波爐等高耗電產品，最好使用獨立牆壁插座，避免延長線過載。