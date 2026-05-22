我是廣告 請繼續往下閱讀

▲BTS（防彈少年團）高雄演唱會座位圖、票價完整公開，最貴票價9380創下韓團來台演出最高紀錄。（圖／Live Nation Taiwan 理想國）

▲TWICE台灣場票價8800，跟BLACKPINK同級。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲BIGBANG當年來台，最貴票價開價6800，開啟高票價時代。（圖／YG Entertainment）

近年韓流席捲台灣，不只大型場館越開越多，就連演唱會票價也不斷刷新紀錄，從BIGBANG、BTS到BLACKPINK、TWICE，許多韓星來台演出最高票價都已突破8000元，甚至逼近萬元等級，讓不少粉絲苦笑「追星真的越來越貴」。而回顧歷年韓星台灣演唱會票價，目前由BTS今（22）日公布的《BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN KAOHSIUNG》創下9380元穩坐冠軍寶座。BTS今日公布《BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN KAOHSIUNG》票價，最高票價9380突破韓團在台灣開演唱會的最高紀錄，外界大多認為即便票價近萬元也會造成秒殺，因為對粉絲而言，除了演唱會本身之外，VIP福利、限定周邊與特殊座位區，也是票價能夠衝上新高的重要原因。除了BTS之外，BLACKPINK、TWICE近年也將台灣韓星演唱會票價推上新高度，BLACKPINK 2023年高雄世運主場館演唱會，最高票價同樣來到8800元，而TWICE《THIS IS FOR》台灣場最高票價也達8800元，由於2大女團人氣極高，門票幾乎開賣即秒殺，甚至還引發黃牛票價格翻倍亂象。而在許多老韓粉心中，真正帶起韓星高票價風潮的，其實是BIGBANG，早在2015年《MADE TOUR》時期，BIGBANG台灣場最高票價就已達6800元，在當年幾乎已是「天價等級」，但依舊一票難求，之後包括GD、EXO、SEVENTEEN、IU等韓星來台，也陸續跟進高票價策略。除了門票本身之外，如今韓星來台演唱會往往還會帶動住宿、交通與周邊商品價格同步上漲，讓不少粉絲直呼「看一場演唱會像出國」，不過即便票價不斷創新高，只要人氣夠強，仍然幾乎場場秒殺，也顯示出台灣韓流市場依舊相當驚人，未來隨著越來越多韓星進攻大巨蛋與大型場館，票價是否再刷新紀錄，也備受外界關注。