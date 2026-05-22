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日本駐中國大使金杉憲治，20日在北京接受日媒《共同社》專訪，提到上週落幕的川習會時，認為美中同意構建「建設性戰略穩定關係」意義重大，對於區域穩定和日本是好事，並表達了他對於台灣議題的觀察。根據《共同社》報導，此次川習會，台灣問題受到高度關注，對於美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）事後重申，美國的台灣政策沒有改變，金杉憲治亦表達認同，認為按字面意思去理解的話，當前局勢並無發生變化，也期望台灣問題能夠通過對話和平解決。至於川普此次訪中前後，沒有順便到訪日本一事，金杉憲治坦言，並未覺得日本有因為美中看似靠攏而被跳過，而且川普事後也有立即致電日相高市早苗，所以並沒有感到不安。金杉憲治進一步分析，川普政府同意與中國構建「建設性戰略穩定關係」，研判應該是中國的存在感日益提升，在人工智慧（AI）、機器人等技術創新方面進展迅速，認為美方不排除是考慮到中國的未來發展，所以做出增進關係的判斷。而關於中日元首峰會，金杉憲治則表示，他對高市早苗與習近平的會晤不抱太大希望，畢竟2國目前關係並不好，但仍會盡力促成中日關係改善。