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▲Ozone（如圖）成員陸續當兵、退伍，暌違四個月後全員退伍合體，並宣告重返舞台。（圖／記者邱曾其攝影）

2026 hito流行音樂獎頒獎典禮於明（23）日在台北小巨蛋舉辦，男團Ozone日前全員退伍，暌違四個月後將再次於舞台上合體演出，今日團員們頂寸頭亮相，受訪時被問到軍旅生活，佳辰爆料鄰兵遭到鬼壓床，半夜把他搖醒，他聽完竟妙回：「大家都是你的好兄弟！」另外，Ozone出道後人氣飆漲，在軍中也備受矚目，佳辰透露與子翔在同個營區，兩人上台表演時底下尖叫聲像是看到韓國女團Twice一樣。Ozone成員陸續當兵、退伍，暌違四個月後全員退伍合體，並宣告重返舞台，他們今頂著寸頭出席 hito流行音樂獎彩排，受訪時表示：「很感謝粉絲等我們四個月，又站上小巨蛋 太幸福了。」而提到軍中生活最印象深刻的事？佳辰表示某次睡到一半，鄰兵突然叫醒他說被鬼壓床，沒想到佳辰聽完竟妙回：「大家都是你的好兄弟！」而Ozone深受許多粉絲喜愛，起初入伍時他們並未主動透露職業，但還是被不少人認出來。佳辰透露與子翔在同個營區，在軍中表演時兩人一上台瞬間尖叫聲震耳欲聾，表演後更收穫許多粉絲，佳辰說：「在準備的時候，我們都很怕軍營裡大家應該不喜歡看男男，（大家）反應可能冷冷清清，結果一上去尖叫聲像看到Twice一樣。」甚至還有人想衝上去抱他們，直呼在軍中表演蠻有成就感的。被問到在軍中是否有不適應的地方？Ozone笑說是「午休時間」，但經過四個月後，反而開始習慣午休，受訪時團員也開玩笑表示：「現在是我們的午休時間。」軍中作息還沒完全調回來。除了作息，佳辰今看起來稍微變胖，他透露在裡面三餐很正常，甚至一餐吃兩碗飯，再加上每天睡得飽飽的，因此胖了一兩公斤，快退伍前就開始積極瘦身，希望能回到最佳狀態。Ozone宣告全員回歸才一周就攻上台北小巨蛋，首次六人完整體回歸舞台獻給2026 hito流行音樂獎，在彩排時帶來演唱他們出道三周年的歌曲〈沒去過的地方Never Been〉，這首熱血的陽光搖滾歌曲，展現出Ozone躍動的青春活力、天馬行空的想像力、內心的溫暖感性、以及彼此的默契感情。Hit Fm準備了霸氣十足的紅布條，布條上印了「O~zone（終）於回來！hito火力全開！」，祝Ozone滿血回歸的第一個舞台火力全開，能量爆發。