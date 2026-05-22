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台股今（22）日加權指數開高走高，收42267.972點寫下收盤新高，直逼上周寫下的盤中歷史高點42408.66點，終場上漲899.76點、2.18%；成交量11884.32億元。櫃買指數同步走揚，漲13.45點、3.28%，收423.25點。超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰今演講，強調AI絕對是「玩真的」，並且點名多檔個股，喊話要擴大夥伴關係，強化AI先進封裝產能。蘇媽概念股等漲勢熱烈，台積電午盤後上攻、漲25元，收2255元；日月光投控、力成、景碩、英業達、營邦等5檔也收在漲停價位分別為561元、283元、609元、59.5元、589元。南電、欣興漲逾7%；緯創、緯穎也漲逾3%。被動元件、記憶體也重拾攻勢，華新科、國巨、凱美、台嘉碩、大毅、信昌電等今日皆亮燈漲停；華邦電收漲停、晶豪科盤中雖處漲停價，但收在237.5元、漲6.98%，旺宏也漲逾6%，收149.5元。面板雙虎友達、群創今價量齊揚，成交量分居一、二名，股價亮燈漲停，分別為22.2元、44.65元。其餘權值股聯發科上揚逾8%，收3860元；台達電漲3.2%，收2095元；聯電跌1.72%，收114元；鴻海漲1.01%，收250元。目前成交量前十名分別為友達、群創 、力積電、聯電、仁寶 、華邦電、南亞科 、金寶、泰金寶-DR、台玻。今日上市櫃共114檔漲停、3檔跌停。