我是廣告 請繼續往下閱讀

AI爆發式成長，席捲各行各業，超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰今（22）日表示，AI現在不僅進入推論階段，更進入一個可以做「非常聰明的事」的時代，而AI需要算力，就會看到CPU開始成長，ASIC也正在成長，而且越來越多的代理AI（Agentic AI）也正湧現。蘇姿丰出席「天下45周年旗艦論壇」時表示，AI不僅是進入推論階段，更是正在進入可以做「非常聰明的事」的時代，人們可以要求AI解決複雜問題，而那些問題能幫助人類顯著改變製造產品的方式、營運公司的方式、改變探索科學的方式，以及所有與之相關的事，「這是我們正在看到的轉變。」而這個過程非常快，她進一步表示，這是當前這個週期與以往不同的地方。通常技術不會變如此快，可能需要幾年時間才會看到轉變。然而，現在每隔幾個月，就會看到AI技術越來越不同，能力也不同，而且模型也變得越來越好。整個週期仍處於非常早期的階段，「它還不夠完美，但每隔幾個月你就能看到如此巨大的進步」，也正是驅動需求的因素。蘇姿丰說，所以可以開始看到CPU成長，一些ASIC也正在成長，這樣的契機其實來得非常快，此刻也看到越來越多代理型AI出現。她舉例，新聞記者必須自己做研究「蘇姿丰」這個人，但透過ChatGPT或其他能夠協助研究蘇姿丰的AI工具，這些代理AI可以知道蘇姿丰曾說過的每一句話，甚至是這10年來，連蘇姿丰自己都不記得有和誰說過話，「但她卻能告訴我，我曾對某人說過這句話。」甚至如果擁有10個AI代理，一個新聞記者就可以同時處理好所有事情。「當我們在思考我們的世界裡最令人興奮的事情是什麼時，那就是利用AI來更快速地打造晶片。」另一方面，談到CPU及HBM市場上短缺問題，蘇姿丰認為，確實存在短缺，這是事實，但也有方法解決，在CPU方面，AMD正在大幅擴充產能，要求所有的夥伴來協助我們。她直言，大家共同遭遇到的，是都沒有預料到需求會提升得如此快，大家都感到非常興奮，想要追趕上這股需求，因此，AMD也正在努力地解決瓶頸。她表示，AMD正取得重大進展，她也必須對整個生態系夥伴致上謝意，「因為每個人都在取得巨大的進展來開出更多產能。而這一切的根基是非常正向的，」