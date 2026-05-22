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▲BTS正式公開票價，不少ARMY憂心自己的帳號被拓元鎖，紛紛在社群上發問。（圖／IG@uarmyhope）

韓國K-POP天團BTS今（22）日宣布台灣開唱，演唱會最高票價9380創下韓團來台演出最高紀錄，不少ARMY（粉絲名）也在社群上詢問「拓元帳號被鎖」的災情如何解，引發大批粉絲焦慮。由於拓元近期加強打擊非法搶票與外掛程式，只要系統判定出現異常操作，就可能直接停權或封鎖帳號，如今不少粉絲最擔心的問題也浮上檯面：「如果帳號被鎖了，之後還能買BTS門票嗎？」對此，拓元售票官方表示可以透過官網聯繫方式寫信反映問題，或是透過地方政府消保官處理，另外網友也分享「可以透過親友幫忙買票」。拓元售票系統今日公布BTS票價，不少ARMY都在十分焦慮，「拓元帳號被鎖」也成為社群熱議的焦點，目前拓元對於帳號停權處理態度相當強勢，若會員帳號遭封鎖，首先只能透過官方客服進一步確認原因，粉絲可前往「tixCraft 聯繫我們」頁面填寫表單，或於平日上班時間撥打客服專線詢問，不過由於近期申訴案件大量增加，不少網友也反映等待時間相當久，甚至很難立即獲得回應。若使用者確認自己並未使用外掛、代搶程式，卻仍遭系統停權，拓元目前建議可循正式法律程序，向各地方政府消保官提出申訴，希望透過第三方協助判定封鎖是否合理。不過官方先前曾對外表示，目前尚未出現「確認誤判」案例，因此不少粉絲也擔心，後續申訴恐怕不容易成功。而最麻煩的，其實是拓元目前採用「一證件號碼、一手機門號」綁定制度，若帳號遭停權，原本綁定的身分證字號與手機號碼，多半也無法再重新註冊新帳號，若是一般非實名制演唱會，粉絲還能透過親友帳號協助搶票，但若碰上實名制活動，就可能直接影響入場資格與購票權利。尤其若未來BTS台灣場採取實名制售票，通常會要求「購票者與入場者身分一致」，屆時若帳號遭鎖又無法重新註冊，就幾乎沒有其他替代方案，不少ARMY也因此呼籲，近期不要過度頻繁刷新頁面、使用不明插件或自動工具，以免被系統誤判，如今距離搶票戰越來越近，帳號安全問題也成為粉絲圈最新焦點。