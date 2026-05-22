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馬英九基金會風暴未歇，前總統馬英九的夫人周美青、大姐馬以南沉寂多日，昨相繼發出5/12簽署的聲明，盼馬英九真正退休、安享餘年。身兼三人調查小組的董事李德維也質疑，聲稱被馬英九委託處理此事的國安會前秘書長金溥聰沒有拿出委託書。對此，基金會稍早公布馬英九親筆信，內文指他委託高華柱跟金溥聰協助基金會涉及刑法侵占與背信罪案件，對於外界傳出他失智，他也說可笑，「我雖然已76歲，每天依然讀報看書及運動，與過去數十年並無二致」。周美青、馬以南兩人昨相繼發出聲明，表示為了讓馬英九日後的醫療需求與照護得到妥善安排，委請馬以南擔任主要執行者，並在必要時代表馬家親屬對外進行適當說明；馬以南則說，家人現在最大的期盼是希望他能真正退休、安享餘年，因此基金會的事務未來將全數交由董事會處理。馬英九基金會稍早發出馬英九親筆信，寫到2026年2月16日，他委託高華柱及金溥聰兩位先生，來協助馬英九基金會所發生涉及刑法侵占與背信罪的案件。外界有人說他的決策都不是出自他的本意這全非事實，有關蕭王二人涉嫌侵占與背信的各項事實都有報告，他都十分清楚了解，黃律師也都有向他詳細說明。馬英九說，他了解之後，感到痛心疾首，因為培植蕭王十多年，又邀來共事，自然充分信任，因此萬萬沒想到，他們在財務上，對他做了許多涉嫌刑法背信與侵占罪的事，讓他深感痛心疾首，難以釋懷，因此決心追究到底，查明真相移送法辦。馬英九說，目前外界謠傳他已失智，他聽了覺得可笑，因為他雖然已76歲，每天依然讀報看書及運動，與過去數十年並無二致，對於他過去培植提攜過的蕭王兩位同仁，竟然做出這麼多令人親痛仇快的事，讓他真的十分難過。