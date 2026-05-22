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台中市北屯區今年四月爆發清潔隊員將廚餘餿水及垃圾廢水偷倒排水溝事件，引發社會譁然。市議員林祈烽、施志昌、楊典忠及鄭功進四人，今（22）日議會市政總質詢指出，事發至今已逾一個月，市府不應將責任全推給基層隊員，更應正視長期存在的垃圾收運量能不足、污水設施未納管等制度性漏洞。議員強力要求市府全面盤點全市26區清潔隊設施，加速污水納管改善。議員林祈烽指出，事件發生後接獲眾多民意陳情，反映北屯區因人口快速成長、餐飲店家暴增，每逢假日後垃圾量大增，導致垃圾車收運壓力沉重，甚至出現廚餘餿水滿溢、沿路噴灑之狀況。根據環保局數據顯示，北屯區清潔隊目前配置四十三輛垃圾車，每月平均收運約二千噸垃圾；若以四月份二十一個工作天計算，平均每日收運量高達九十五噸以上，基層垃圾處理量能已逼近極限。林祈烽更揭露，有民眾匿名爆料，北屯區清潔隊雖設有污水暫存設施，但該管線過去未依法申請納管便直接排放，去年甚至導致周邊民宅遭污水回淹。水利局查獲後依法封管，導致如今大量廢污水長期滯留於槽體內，不僅惡臭撲鼻，更迫使基層隊員被迫自行想辦法處理。林祈烽表示，4月24日前往現場實地會勘，發現即使在雨天，現場異味仍相當驚人，若是高溫燠熱的夏天，環境根本令人難以忍受。他痛批此事件暴露的絕非單純教育訓練問題，而是整體行政制度規劃出現重大漏洞。垃圾量暴增卻未滾動式調整收運路線，污水暫存設備也長期未改善，導致納管進度停滯，僅能倚賴清溝車來回抽取污水送往焚化廠或掩埋場處理，無形中增加基層負擔。水利局戮力推動全市家戶污水納管，反觀環保局自身區隊卻毫無進度，此舉教市長盧秀燕情何以堪？環保局長吳忠盛表示，各區隊污水暫存與排放皆有相關規範並要求落實，他認為「目前沒什麼問題」。針對納管訴求，除下週起會先將暫存設備加蓋外，內部也正加速裝設油脂截留器，外部則規劃如何銜接污水下水道，現階段已先噴灑單寧酸以抑制惡臭。水利局長范世億回應說，北屯清潔隊周邊早已有污水管線，先前是因清潔隊排放的污水「油脂過高」，遭附近居民陳情才予以處置。水利局日前已再次告知環保局，該暫存設備只要做好雨污分流並加蓋，即可依程序申請納管，「但截至目前為止，水利局尚未接獲環保局的相關申請。」 後續將請科長主動聯繫環保局提供協助。林祈烽最後強烈要求市府應立即成立跨局處專案小組，由環保局與水利局共同盤點全市各區清潔隊污水設施，優先改善未納管區隊，包含污水槽加蓋、除臭、設備更新及加速下水道納管工程，並定期檢討收運路線與車輛配置。