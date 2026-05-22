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▲朴敏英昨日在IG分享全新的短髮新造型，明顯比之前有肉一點。（圖／翻攝自朴敏英IG@rachel_mypark）

韓國女星朴敏英日前為了詮釋電視劇《魔女之吻》中，患有恐慌症且個性孤僻的藝術品拍賣官「韓雪雅」，而控制飲食呈現乾瘦的病態美，讓粉絲看到她暴瘦模樣都非常擔心。不料昨（21）日，朴敏英更新近況，曝光耳下3公分的短髮新造型，臉蛋也比之前有肉，讓粉絲直呼：「女神回來了。」朴敏英在昨日曬出粉絲為她新劇《Nine to Six》的應援照，化身為短髮女神的她，頂著一頭耳下3公分的俏麗短髮，在車內燦笑看向鏡頭，比之前暴瘦模樣明顯有肉的精緻美貌，再度受到粉絲大讚，紛紛直呼：「短髮也太漂亮了吧」、「這個髮型好適合」、「根本短髮女神。」事實上，這組照片是朴敏英為了感謝送應援餐車到片場的粉絲們，才搶先公開了新劇髮型，她寫下：「給辛苦的伊智力量的我們香港Beans粉絲俱樂部、台灣Beans粉絲俱樂部，love u all」。照片中，是變身為短髮女神的朴敏英，拿著粉絲為她製作的應援小物，還拍下了粉絲送的應援餐車。朴敏英的新劇《Nine to Six》改編自陸劇《理智派生活》，由朴敏英、陸星材、高洙等人主演。劇情講述一名埋首於汽車公司法務組的工作狂主管姜伊智（朴敏英 飾），遇見溫暖體貼的年下實習生韓善宇（陸星材 飾）後，在職場與愛情中逐漸成長、學會如何去愛的辦公室羅曼史。