香港米其林一星的「添好運吃到飽」再度宣告，6月吃到飽名單將會再添一家，繼「台中Jmall店」5月回歸，現還有天母高島屋店，再加上台南小北門店、高雄富民店，100分鐘港點放題699元吃到飽，此優惠從5月25日就開跑，《NOWNEWS今日新聞》整理最新菜單價格、網路訂位平台與必吃菜色一次看。
主打港式點心與粵菜料理的香港「添好運」，自2010年至2021年連續12年獲得《米其林指南》一星肯定；2014年即進駐台灣，十多年來受到消費者喜愛。近兩年推出吃到飽方案，更是受到歡迎，但是單店每日限量僅有20組，因此總是一位難求。
📍必吃菜色：
綜合官方與網友意見，人氣冠軍招牌菜為酥皮焗叉燒包，也是記者最愛菜色，外皮帶點糖霜的酥鬆感，內餡叉燒鹹嫩帶甜，整體不甜膩。另還有鮮蝦燒賣皇、醬黃蒸鳳爪、鮮蝦腐皮卷、好運冰火菠蘿、好運咖哩鹹水角、XO醬臘味炒飯等都值得一試，更別錯過要搭配楊枝甘露、招牌凍檸茶等人氣甜品與飲料。
📍用餐規則、價位：
規則：用餐時間100分鐘享有點心放題
價位：每位699元（另計10%服務費），0～3歲以下免費、3～6歲以下200元、6～12歲333元。
📍訂位平台與訂位方式：
▪️即日起，開放一個月內網路訂位、不開放現場候位
▪️注意訂位只保留5分鐘，每日限量，先訂先贏；優惠不併用；活動不可使用任何禮券或折扣券；詳細資訊請見店內公告。
🟡「添好運」港點吃到飽店面資訊一覽：
限定店舖：天母高島屋店、台南小北門店、台中 Jmall 店 、 高雄富民店
吃到飽供應日期：2026年5月25日–6月30日（平日限定）
時間： 14:00–17:00
限量：每時段限 20 組
翰品酒店「港都茶樓」推優惠 1699元3人吃港點與烤鴨
翰品酒店高雄的「港都茶樓」也有超值餐券，即日起限時推出「三人套餐券」，每張優惠價1699元，優惠期限至2027年5月31日。平假日皆可使用。套餐內容集結多道人氣港點與經典料理，包含開胃菜、燒臘滷味二選一（烤鴨或油雞）、茶樓點心共九道（大點4樣、中點3份、小點2份）、蠔油時蔬、蝦仁腸粉，以及甜品芋頭西米露，三人份餐點另含茶資，一次品嚐港式飲茶的豐富層次與經典風味。
即日起至5月18日消費者可於官網線上或現場購買，線上購買可參考官方網站，實體購買可於用餐時段(營業時間11:00-14:00、17:00-21:00)至翰品3樓港都茶樓結帳櫃台。
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍必吃菜色：
綜合官方與網友意見，人氣冠軍招牌菜為酥皮焗叉燒包，也是記者最愛菜色，外皮帶點糖霜的酥鬆感，內餡叉燒鹹嫩帶甜，整體不甜膩。另還有鮮蝦燒賣皇、醬黃蒸鳳爪、鮮蝦腐皮卷、好運冰火菠蘿、好運咖哩鹹水角、XO醬臘味炒飯等都值得一試，更別錯過要搭配楊枝甘露、招牌凍檸茶等人氣甜品與飲料。
📍用餐規則、價位：
規則：用餐時間100分鐘享有點心放題
價位：每位699元（另計10%服務費），0～3歲以下免費、3～6歲以下200元、6～12歲333元。
📍訂位平台與訂位方式：
▪️即日起，開放一個月內網路訂位、不開放現場候位
▪️注意訂位只保留5分鐘，每日限量，先訂先贏；優惠不併用；活動不可使用任何禮券或折扣券；詳細資訊請見店內公告。
🟡「添好運」港點吃到飽店面資訊一覽：
限定店舖：天母高島屋店、台南小北門店、台中 Jmall 店 、 高雄富民店
吃到飽供應日期：2026年5月25日–6月30日（平日限定）
時間： 14:00–17:00
限量：每時段限 20 組
翰品酒店「港都茶樓」推優惠 1699元3人吃港點與烤鴨
翰品酒店高雄的「港都茶樓」也有超值餐券，即日起限時推出「三人套餐券」，每張優惠價1699元，優惠期限至2027年5月31日。平假日皆可使用。套餐內容集結多道人氣港點與經典料理，包含開胃菜、燒臘滷味二選一（烤鴨或油雞）、茶樓點心共九道（大點4樣、中點3份、小點2份）、蠔油時蔬、蝦仁腸粉，以及甜品芋頭西米露，三人份餐點另含茶資，一次品嚐港式飲茶的豐富層次與經典風味。
即日起至5月18日消費者可於官網線上或現場購買，線上購買可參考官方網站，實體購買可於用餐時段(營業時間11:00-14:00、17:00-21:00)至翰品3樓港都茶樓結帳櫃台。