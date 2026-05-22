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針對國民黨主席鄭麗文批評賴清德總統就職兩週年談話，甚至以「倚美謀獨」、「以武拒和」等詞彙攻擊我國政府一事。民進黨發言人李坤城今（22）日表示，這些說法幾乎與中共對台批判口徑如出一轍，令人遺憾。李坤城指出，賴清德就職兩週年談話明確表達守護民主、維持台海和平穩定、強化國家韌性的立場，然而中國官方隨即以「以武謀獨」、「倚外謀獨」等語言攻擊台灣，遺憾的是，鄭麗文不但沒有站在台灣社會共同利益發聲，反而用「台獨挑動兩岸對立」、「倚美謀獨」、「以武拒和」等高度雷同的語彙，服膺於中共敘事，攻擊台灣的國家元首。李坤城表示，台海現狀真正的破壞者，是打壓台灣國際參與、對台進行軍事恫嚇的中國。他說，國民黨無視中國壓迫台灣的事實，把台灣強化自我防衛、深化國際合作說成「挑釁」，這正與中共的對台論述遙相呼應。李坤城強調，台灣人民要的是安全、尊嚴與和平，不是國共唱和、配合中共卸除台灣防衛意志。他說，國民黨若真心守護中華民國、在乎台灣安全，就應該譴責中國威脅，而非拿中共用語回頭攻擊台灣總統，「到底誰跟中共站在一起、國民黨又在替誰當傳聲筒，台灣人民都看得非常清楚」。