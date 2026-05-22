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美國代理海軍部長高雄（Hung Cao）美東時間21日表示，川普總統（Donald Trump）為了確保「史詩怒火行動」擁有所需的彈藥，正暫停140億美元對台軍售案。亞太和平研究協會資深客座研究員揭仲表示，這個說法邏輯上不太通，更像是「藉口」。揭仲解釋，依照美國軍售流程，行政部門在將軍售「發價書」草案送交國會審查前的20至40天，需向國會相關委員會提交初步或非正式的通知，這往往是媒體能在官方宣布前，搶先報導相關內容的主要來源。由於這筆軍售是在2月6日由外媒率先披露，顯示美國行政部門應該已在一月中旬，完成向國會資深成員進行非正式簡報的程序。揭仲表示，代表這筆軍售案早在今年年初，就已經通過行政部門的跨部會審查，並計畫在2月底前將發價書草案送交美國國會審查，於最後階段突然叫停，應該是白宮在2月4日「川習電」後的決定，當時「史詩怒火行動」根本還沒開打。揭仲指出，這個說法邏輯上最大的問題，就是川普總統就算現在批准這筆對台軍售，以愛國者飛彈系統為例，不算其他買主，光是美軍自己戰前的訂單與戰耗補充，總數就接近3500枚；按照目前美國國防產業產能吃緊的情形，要真正開始將武器交運給我們，恐怕最快也要四、五年後、甚至更久。如果美國是為了讓「史詩怒火行動」有足夠彈藥，邏輯上應該是先暫停交運未來一段時間內，生產線上將出廠、原本要交付給其他國家的彈藥。現在就把還沒通知國會，也根本還沒納入生產計劃的「未成案」對台軍售案當作標的，十分牽強，更像是個藉口。揭仲認為，在川普需要中共兌現向美國採購農產品、客機、能源的承諾，來刺激共和黨期中選舉選情的情況下，華府將整筆軍售案推遲到11月3日美國期中選舉結束、甚至明年初的機率頗高；不過，因為美國行政部門畢竟已在1月份向國會資深成員進行過非正式簡報，使川普驟然取消全案的機率應該不大。