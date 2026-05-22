馬英九基金會風暴未歇，前總統馬英九的夫人周美青、大姐馬以南沉寂多日，昨相繼發出5/12簽署的聲明，盼馬英九真正退休、安享餘年。不過馬英九基金會稍早公布多個內幕影片，馬英九在會議上表示，所有聲明都代表他，如果有人要汙衊，「我一定到法院告他」，更稱自己跟大姐馬以南「沒有那麼親近，我都講實話」。

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馬批失智是蕭旭岑藉口　稱跟大姐沒那麼親近

馬辦公布的7個影片，除了馬英九，在場人物包括代理執行長戴遐齡、國安會前秘書長金溥聰和委任律師。金溥聰先是問了外界認為他失智，馬英九說，失智跟法律問題一點關係都沒有，「這是蕭旭岑的藉口」。

隨後馬英九提到大姐馬以南，說他跟大姐住的更遠，他住文山區，大姐住在內湖區，大概頂多一個月碰一次，並沒有那麼親近，「這個我都講實話」。

金溥聰則問，大家都認為說您已經完全失智了，所以所有發的聲明啊，都不是自己的，變成他的工具人，馬英九則駁斥，「我所有發的聲明，都是我親自講的，沒有經過他人之手，完全代表我個人，如果說有人再汙衊的話，我一定去法院告他」。

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蘇柏銓編輯記者

入行邁入第4年，關注國民黨、立法院與內政部動向，同時兼跑國防部議題。習慣在權力與政策的交會處觀察、提問，試著把複雜的政治現場說清楚、講明白。

記錄採訪現場的所見所聞，也整理政治背後的脈絡與事實。...