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台電3月以大甲溪及萬大電廠獲國內陸域「保育共生地」認證場域，台電再以台電離岸一期風場榮獲我國首波海洋有效保育區認定，今（22）日舉行頒獎典禮。台電表示，離岸一期21部風機每年提供超過3億度綠電，其水下基礎還可發揮「人工魚礁」功能，促進海域生態多樣性發展，台電持續努力兼顧穩定供電及環境生態保育。海洋委員會今日舉行「首波海洋有效保育區認定成果發布典禮」，台電此次以離岸一期風場獲得肯定，與中油觀塘液化天然氣廠未開發區、台泥和平工業區專用港同享殊榮，成為我國首波海洋有效保育區認定場域。台電表示，離岸一期風場位於彰化縣芳苑外海，2021年底正式商轉，21部風機不僅每年可發出超過3億度綠電，提供逾7萬家戶全年用電量；其水下基礎還能發揮「人工魚礁」功能，透過藤壺、海綿等生物吸附於基礎表面，進而吸引點帶石斑、五線笛鯛等岩礁性魚類聚集棲息，將原本沙泥底環境轉化成豐富生態的類岩礁生態系。台電進一步表示，根據海洋大學研究團隊監測數據顯示，離岸一期海域魚類物種數已從風場建置前的118種，增加至現今的171種，成長近五成。此外，風場內的魚類還包含多種中華白海豚的潛在食餌魚種，顯示離岸一期與周邊海域具生態連通作用，能對白海豚棲地創造生態輔助價值。台電指出，為確保離岸一期海域生態長期發展，台電除定期出海維護風機及風場環境，並與海巡署建立應變機制，遇突發事故可快速因應；也透過水下巡檢攝影，追蹤掌握風場海域生態，每季定期於官網公開揭露監測成果。