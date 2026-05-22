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分析聲明！林智群：應該是裁定輔助宣告

裁定輔助宣告？背後意涵曝光

馬英九文教基金會爆出財政紀律爭議仍未平息，前總統馬英九的健康狀況也成為外界關注焦點。夫人周美青昨（21日）晚突發聲明指出，為了讓馬英九未來的醫療照護能獲得妥善安排，已與馬家親屬達成共識，未來相關對外說明將由馬英九大姊馬以南統一處理。對此，律師林智群今（22）日表示，以馬英久的狀態，應該是裁定「輔助宣告」。周美青在聲明中表示，身為配偶，希望能替馬英九未來的生活與醫療照護做好完整規劃，因此委請馬以南作為主要執行者，必要時也能代表家屬對外說明相關事宜。馬以南隨後也回應表示，家人目前最大的心願，就是希望馬英九能真正退休、安心休養，「基金會事務將全數交由董事會處理」。據了解，馬家人近期已依據《民法》第15條之1規定，向台北地方法院聲請「輔助宣告」，理由是馬英九目前的判斷與表達能力已有降低情況，希望透過法律程序協助後續重要事務安排。不過，對於相關傳聞，台北地院則低調表示，案件涉及個人醫療隱私，法院無法對外證實或評論。林智群今日在臉書發文表示，馬英久的家屬應該已經開始啟動聲請監護宣告程序，而以馬的狀態，應該是裁定輔助宣告，「他的狀況有點糟但沒有到那麼糟糕」。根據現行《民法》規定，若當事人因年齡、疾病或其他因素，導致判斷與表達能力下降，家屬可向法院聲請「監護宣告」或「輔助宣告」，由法院指定監護人或輔助人協助處理法律與財產相關事務，以避免當事人因判斷能力不足，而做出不利自身權益的決定，甚至遭受詐騙。若當事人已完全喪失判斷能力，可依《民法》第14條聲請「監護宣告」；若只是能力下降但未完全喪失，則適用《民法》第15條之1的「輔助宣告」制度。法院審理時，通常會要求聲請人提出醫療診斷、心智評估、證人證詞等資料，再由法官綜合判斷是否有必要裁定。