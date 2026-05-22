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日本網友吃一口瞳孔地震秒淪陷！台灣農會零食「烤玉米粒」紅到海外

▲原本只是日本旅客隨手購入的台灣零食，沒想到雲林台西農會的「烤玉米粒」一吃爆紅，許多日本網友吃完後瘋狂推薦，甚至主動詢問台北哪裡能補貨。（圖／翻攝自Threads@gakepetit）

從夜市烤玉米得到靈感！台西農會花3個月研發秒爆紅

日本旅客近年越來越愛掃貨台灣農會零食，除了鳳梨酥、牛軋糖之外，近期一款來自雲林台西農會的「烤玉米粒」突然在日本社群爆紅，不少日本網友原本抱著「看起來很普通」的心情試吃，結果吃完直接被圈粉，甚至有人形容是「瞳孔地震等級」的衝擊美味，成為近年少見從地方農會一路紅到海外的台灣零食代表。一名日本網友近日在Threads分享，自己來台旅遊時買了幾款零食，其中一包來自雲林台西農會的「烤玉米粒」，原本完全沒抱期待，沒想到吃下第一口後瞬間改觀，直呼「真的太好吃了」，甚至忍不住發文詢問「台北哪裡還買得到？」貼文曝光後迅速引發討論。還有另一名分享者提到，先前日本友人才剛被台灣番茄軟糖震撼，這次試吃烤玉米粒時，再度震驚到「瞳孔地震」，一入口就忍不住摀嘴驚呼，後來甚至默默一顆接一顆停不下來。對方吃完原味後，還主動表示想挑戰辣味版本，甚至考慮買回日本送朋友，成為最新的熱門伴手禮。相關貼文曝光後，也讓不少台灣網友湧入留言，「這個真的很好吃，我也超愛」、「我現在去日本都會被指定帶這個」、「我都整包直接倒進嘴裡」、「日本人終於發現台灣究極名產」、「農會出的東西真的很多寶藏」、「這個超危險，一不小心整包就沒了」、「其實日本有一樣的零食，但農會的好吃很多」、「寶雅、家樂福超市也買得到」、「便利商店偶爾也會看到」。根據《聯合新聞網》報導，這款爆紅的「烤玉米粒」由雲林縣台西鄉農會推出，自去年5月上市後快速在團購與零食市場竄紅，目前累積銷售已突破150萬包、營業額超過1.8億元，且產品使用的全部都是在地食用玉米。台西鄉農會總幹事林添祥透露，產品靈感其實來自墾丁大街。當時他看到一串烤玉米賣到160元，攤商還提到玉米來自雲林，讓他聯想到小時候在廟口吃烤玉米的回憶，也發現傳統烤玉米雖然香，但價格高、吃起來又不方便，因此開始思考「能不能把烤玉米變成零食」，歷經3個月研發，才終於做出成品。