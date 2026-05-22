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▲伊能靜2016年在加州生下重3190克的女兒小米粒，回想驚險的生產過程，她大嘆自己從鬼門關前走一遭。（圖／翻攝自秦昊微博）

▲▼伊能靜（上圖左）在《妻子的浪漫旅行2026》回憶48歲高齡產女的艱辛，上圖右為秦昊。（圖／翻攝自妻子的浪漫旅行官微）

58歲伊能靜11年前二嫁小10歲中國演員秦昊，至今兩人育有9歲親生女兒「米粒」，近日伊能靜在節目上分享，48歲時高齡剖腹生女兒，第一次開刀傷口化膿又挨了一次刀，等於肚子被剖開兩次才順產，當時從鬼門關前走一遭。伊能靜在陸綜《妻子的浪漫旅行2026》回憶，2016年在美國剖腹生女兒時已經48歲，因為是高齡，恢復得不太好，「我做了兩次手術，我剖了一次然後又把它打開一次，等於鬼門關裡逃了一回，都沒跟人家講過」。由於首次開肚傷口嚴重感染化膿，伊能靜說，醫生不得不在48小時內進行第二次剖腹手術，以清理感染組織，二次手術時，醫生坦言「不知道這個感染會不會好」，她住院一個月才脫離危險期，期間因為反覆清創長期卧床，承受巨大身心煎熬。伊能靜表示，產後恢復的期間都是由秦昊照顧新生兒，兩人都睡在醫院裡，老公每天幫女兒換尿布、把屎把尿、拍嗝、餵母乳等，不少網友聽了留言：「母愛真的可以跨越生死線」、「伊能静姐姐太勇敢了」、「生孩子一定得有個好老公」、「向所有高齡勇敢媽媽致敬！」