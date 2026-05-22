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鄭麗文、趙少康隔空交火！國民黨爆內鬥

馬家人證實「有狀況」！詹江村：需要跟鄭麗文說聲抱歉

馬英九文教基金會爆出財政紀律爭議仍未平息，前總統馬英九的健康狀況也成為外界關注焦點。夫人周美青昨（21日）晚突發聲明指出，為了讓馬英九未來的醫療照護能獲得妥善安排，已與馬家親屬達成共識，未來相關對外說明將由馬英九大姊馬以南統一處理。對此，國民黨桃園市議員詹江村表示，在看到聲明稿後，有些人需要跟國民黨主席鄭麗文說聲抱歉。周美青在聲明中表示，身為配偶，希望能替馬英九未來的生活與醫療照護做好完整規劃，因此委請馬以南作為主要執行者，必要時也能代表家屬對外說明相關事宜。馬以南隨後也回應表示，家人目前最大的心願，就是希望馬英九能真正退休、安心休養，「基金會事務將全數交由董事會處理」。鄭麗文近日主持黨內「空戰執行力培訓課程」時，被爆出在課堂上大酸中廣前董事長趙少康「很難溝通」、「愛情緒性發言」，甚至在會中提及馬英九的身體狀況很差、已經失智。該言論立刻點燃了趙少康的怒火，隨即在臉書諷刺鄭麗文是「百年奇才」，並喊話要國民黨拿出錄音錄影。隨後鄭麗文反擊稱，自己對趙先生很客氣、從未公開批評，黨中央也發聲明強調錄音中並未提及前主席。但趙少康隨即表示，自己透過小編向兩位在場學員查證，證實鄭麗文確實有講，「事實勝於雄辯」，兩人隔空交火。對此，詹江村今日在臉書發文表示，前幾天因談論馬英九身體狀況而罵鄭麗文的人，在看到馬以南跟周美青的聲明稿之後，你們有需要跟鄭麗文致意一下，說一聲抱歉吧！」詹江村喊話，「同志們，如果無法鞏固領導中心，又如何匡扶漢室復興中華？又如何重返執政？」；該篇貼文獲得廣大迴響，網友們紛紛留言表示，「村長加油，立論正確，非擁護黨中央領導者，只好含淚放棄」、「祝福馬前總統平安健康」、「就一些臭藍男在作怪」、「選主席時，不敢出來只會在後面捅刀」、「藍皮綠骨看不出來嗎」、「村長說的在理，就是讚」。