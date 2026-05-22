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馬英九不甩妻姊聲明！點名4人加入董事會

楊渡引辛棄疾詞 感慨人事變化如行路難

馬英九文教基金會財政紀律爭議未平，未料事件進一步升溫，先是馬妻子周美青、大姊馬以南昨（21）日深夜發聲，為安排馬英九後續醫療與照護事宜，已協調由馬以南擔任主要執行者並對外說明；孰料，稍早馬英九本人跳出來反擊，強調此事未經他同意。就在事件持續延燒之際，馬英九多年好友、作家楊渡，引用了南宋詞人辛棄疾〈鷓鴣天·送人〉表達心境。面對家屬聲明，馬英九今（22）日下午發布正式回應，強調周美青與馬以南的說法是基於「愛護之心」，但事前並未經過本人同意，對此深感錯愕與遺憾。馬英九更明確表示，絕不能由馬以南安排或執行其醫療等個人事務，也不接受由其代表馬家親屬對外發言，更完全不能同意馬以南的主張，將馬英九基金會事務全數交由現任的董事會成員處理。馬英九同時針對馬英九文教基金會運作提出建議，主張應儘速徵聘新董事，包括廖繼斌、戴遐齡、邱淑媞及賴幸媛等4人，以提升董事會多元性與公信力，並與現任董事高華柱共同整頓基金會事務。此番表態，也讓基金會內部治理與家族意見之間的張力再度浮上檯面。馬英九老友楊渡今（22）日在臉書發文表示，聞周美青、馬以南聲明，引一首辛棄疾〈鷓鴣天·送人〉，聊表此際心境，「唱徹《陽關》淚未乾，功名餘事且加餐。浮天水送無窮樹，帶雨雲埋一半山。今古恨，幾千般，只應離合是悲歡。江頭未是風波惡，別有人間行路難！」楊渡以此感嘆當前情勢，隱含對人事離合與局勢紛擾的複雜心情。貼文一出也引發不少迴響，包括前台大校長管中閔按讚支持，國民黨考紀會主委張雅屏則留言表示「真的感觸很深」，讓這段詩詞意境在政壇風波中更添情緒張力。