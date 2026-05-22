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馬英九基金會風暴未歇，前總統馬英九的夫人周美青、大姐馬以南沉寂多日，昨相繼發出5/12簽署的聲明，盼馬英九真正退休、安享餘年。不過馬英九基金會稍早公布7個影片，馬英九公開駁斥失智，「我聽了覺得可笑」並寫下親筆信簽名，更稱昔日幕僚蕭旭岑、王光慈「貪污犯」，一定要法辦。馬辦公布的7個影片，除了馬英九，在場人物包括代理執行長戴遐齡、國安會前秘書長金溥聰和委任律師。馬英九在影片中駁斥失智傳言，稱自己吃飯、睡覺都非常正常，這些貪污犯千萬不要企圖用這個理由說他失智，然後做一些不該做的事情。講完後更說這些影片法院都可以用，他堅持法辦。金溥聰隨後表示，他一個月前曾跟馬說過，外界對他指責這麼多，所以他一定會出來說明一些事實，馬也委託他調查，但要不要法辦完全尊重馬英九意見，馬則說「沒錯，沒錯」，金溥聰表示，他不會干涉總統的意願，這一點總統在這可以見證，馬隨後說「這點我不受你影響，畢竟你不是學法律，我是」，講完後現場哄堂大笑，馬又補了一句「而且我是當事人，你不是」。馬英九說，這件事情感受太深了，蕭旭岑跟王光慈都是他近20年前提拔，邀請他們擔任重要的工作，他當總統後都進到總統府工作，沒想到他們出賣他到這個地步。