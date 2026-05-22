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台中市水湳經貿園區的未來發展引發地方關注。市議員陳淑華今（22）日於總質詢直指，市長盧秀燕執政7年半以來，水湳多項重大投資案陷入停滯與延宕。陳淑華爆料，市府近期民調竟出現「水湳經貿園區是否改名」的題目，質疑市長盧秀燕不僅想抹去過去「智慧、低碳、創新」的定位，更讓原本承諾的 AI 產業聚落流產，空有黃金地段卻淪為臨時停車場。陳淑華指出，水湳經貿園區在歷任市長胡志強、林佳龍的規劃下，核心定位為「智慧、低碳、創新」，並鄰近漢翔及中科院，原本肩負國防航太與智慧機械的發展重任，全國市民對此寄予厚望。然而，市府最近的民調卻詢問民眾「水湳經貿園區應不應該改名？」陳淑華直言，當地里長與居民期盼的是將「水湳轉運中心」改名以符現況，根本沒有人要求更改「水湳經貿園區」的名字。她質疑，市府此舉是否有意淡化或放棄該園區原有的「智慧與創新」願景。陳淑華表示，她在兩年前就曾要求市府積極爭取全球科技巨頭投資水湳，將園區打造為新世代的 AI 產業聚落。然而兩年過去，園區內最重要的「創新研發專用區」用地卻改來改去。此外，配合台中國際會展中心需求的「經貿6、8」地號招商案同樣嚴重落後，屢次流標。陳淑華質疑，市府將原因推給「市場景氣不佳」，但 2019 年至 2024 年間台灣經濟大好、AI 產業迎來爆發潮，外縣市都在積極盤點土地搶商機，台中市府卻毫無作為。陳淑華表示，水湳經貿園區坐擁大片精華土地，如今卻因重大建設的停車配套不足，只能將珍貴的經貿用地「晾在那裡」當作臨時停車場，智慧營運塔預定地也還在蒐集資料。她呼籲市府應檢討施政效率，切勿耽誤台中的產業轉型契機。市長盧秀燕表示，部分在地居民及里長認為水湳經貿園區名稱與地理位置認知有所落差，各界對是否更名也有不同看法。市府尊重多元意見，將把民眾看法納入後續評估，作為是否研議改名的重要參考依據。研考會主委林鼎超表示，水湳經貿園區名稱是否調整，涉及城市識別、地方認同及民眾使用習慣，具有公共性與多元觀點。市府為妥善掌握社會整體認知與接受度，已透過民調方式廣泛蒐集市民意見，了解各界對名稱調整的看法。林鼎超說，民調結果顯示，超過半數市民認為水湳經貿園區名稱可維持現狀，市府將持續彙整相關意見，審慎評估後續方向，讓城市發展與地方民意取得平衡。