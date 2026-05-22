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馬英九文教基金會爆出財政紀律爭議仍未平息，前總統馬英九的健康狀況也成為外界關注焦點。夫人周美青昨（21日）晚突發聲明指出，為了讓馬英九未來的醫療照護能獲得妥善安排，已與馬家親屬達成共識，未來相關對外說明將由馬英九大姊馬以南統一處理。對此，前總統陳水扁今（22）日表示，「不妨學阿扁滑脆（指Threads），永保平安又健康。」周美青在聲明中表示，身為配偶，希望能替馬英九未來的生活與醫療照護做好完整規劃，因此委請馬以南作為主要執行者，必要時也能代表家屬對外說明相關事宜。馬以南隨後也回應表示，家人目前最大的心願，就是希望馬英九能真正退休、安心休養，「基金會事務將全數交由董事會處理」。馬英九的大姐馬以南發聲明表示，「馬前總統任公職四十餘年，為國家社會貢獻服務，一生清廉，自律自持，奉公守法，眾所遇知。家人希望他能真正退休，安享餘年，基金會事務全數交由董事會處理，對於現在與過去所有與馬前總統結緣共事的同仁和幕僚，馬家人永遠感念他們誠摯盡心的付出。」對此，陳水扁今天在社群平台Threads發文表示，「阿扁祝福馬總統，不妨學阿扁滑脆（指Threads），永保平安又健康。」；網友們紛紛留言表示，「這就是高度嗎」、「以德報怨，實在是太有高度了」、「阿扁的氣度，令人佩服」、「阿扁的Ai迷因圖越來越可愛和有趣啦」、「阿扁願意祝福馬英九，但是馬英九估計只會仇恨阿扁」、「那隻馬現在只能滑鐵盧了」。