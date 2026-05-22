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▲aespa成員Giselle（右）和作詞家Shintaro Yasuda（左）傳出緋聞，成員寧寧在相關貼文下留下一個笑哭的表情符號。（圖／翻攝自IG）

韓國女團aespa成員Giselle近日驚傳戀愛消息，被網友指出與曾合作過的作詞家Shintaro Yasuda疑似在IG隔空放閃。正當網路上傳得沸沸揚揚、雙方經紀公司皆保持沉默之際，aespa成員寧寧（Ningning）竟然親自出馬，在一則報導緋聞的社群貼文下方留下一個「笑哭」的表情符號，不費吹灰之力便為隊友打破不實謠言，迅速引發粉絲熱烈討論。日前有網友抓包Giselle與Shintaro Yasuda疑似戀愛中，兩人不僅多次在相同背景的地點打卡，還曾先後上傳過場景相似的浪漫賞櫻照，甚至前往同一家冰品店消費。種種巧合讓戀愛傳聞越演越烈，甚至有部分粉絲直接跑到男方的個人IG下方質問：「你在跟aespa的成員約會嗎？」引發各界高度關注。不管是Giselle所屬的SM娛樂還是作詞家本人，至今都沒有發布任何官方聲明。然而，寧寧卻直接用行動打破僵局，被眼尖網友發現她使用個人IG官方帳號「imnotningning」，親自到一則轉載Giselle戀愛新聞的公開貼文下方留言，且僅留下一個「笑哭」的表情符號。寧寧的幽默回應，立刻吸引超過四千名網友按讚。粉絲們紛紛大讚寧寧的舉動既搞笑又帥氣，認為這個笑哭的表情完美表達了對於荒謬謠言的無奈心聲。有了親隊友第一線的認證闢謠，也讓原本陷入焦慮的歌迷們瞬間鬆了一口氣，紛紛直呼：「寧寧太給力了」、「最直接的澄清方式！」