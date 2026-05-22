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「三高、肝火」暗示用語違規 食藥署：違反食安法最高可罰500萬

食藥署公告新「食品廣告合規輔導指引」，即便沒有明確指出疾病或症狀名稱，但若出現「血濁」、「肝火」等社會通俗的用語「暗示」，搭配整體廣告呈現，有誤導消費者可能會涉及醫療效能時，就屬於高違規風險的模式，最高可罰500萬元。近年食品廣告多樣化、包括網路宣傳、網紅業配等，但有不少情況是遊走在灰色地帶。而食藥署公告「食品廣告合規輔導指引」，盼希望以輔導方式並將常見違規樣態案例解析說明，讓食品業者、廣告代理商及行銷相關從業人員自我檢視。食藥署企劃及科技管理組組長鄭維智說，歷年來違規廣告部分會其中在涉及醫療效能，包括瘦身、醫療宣稱，但消費者生病應該去看醫生，而不是吃保健食品。也因此，食藥署盼從源頭、業者自主做好。鄭維智提到，廣告的部分是「整體表現」，假設提到「三高」、「血濁」、「肝火」等社會通俗的用語「暗示」，同時搭配整體表現，而有誤導消費者、涉及醫療效能的情況下，就是高風險廣告模式。鄭維智強調，不會因為提到某個字就不行，而是要視整體情況而定。根據指引公告內容，即使未明確指出疾病或症狀名稱，但以「三高」、「血濁」、「肝火」等社會通俗用語描述或暗示，仍屬高違規風險之表現方式。如：以「管路」意象代指或隱射為「血管」。體內「不好的東西」、「壞東西」等意象代指或隱射為「導致疾病之體內成分」或「細菌」、「病毒」、「癌細胞」等。而檢驗數字「紅變黑」、「變美」、「平穩」、「波動」等意象代指或隱射為「生理指標變好／變正常」。食藥署表示，若違反食品安全衛生管理法第28條第1項所定辦法者，處新台幣4萬元以上400萬元以下罰鍰；違反食品安全衛生管理法第28條第2項規定者，處新台幣60萬元以上500萬元以下罰鍰；再次違反者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，一年內不得再申請重新登錄。