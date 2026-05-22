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▲張立東（右1）分享自己求學時期的趣事，指當初考上台中高工，媽媽要求大學要考上台灣科技大學，甚至花錢讓他去補習。（圖／公視台語台提供）

實境綜藝秀《黑白威廉Fighting》第12集由黃鐙輝代班主持，張立東擔任本集嘉賓，他一出場就興奮說道：「聽說來上《黑白威廉Fighting》的都是演藝圈的前輩，我在演藝圈也走到這個位子了。」沒想到卻遭其他人無情吐槽因製作費耗盡沒錢了，黃鐙輝則表示「連助理主持林襄的費用都比你高」，對此張立東自我調侃：「是特別便宜的特別來賓。」過去曾考全國第17名上了台灣科技大學的他，在節目中也分享自身勵志故事。《黑白威廉Fighting》最新一集前往台中挖掘張立東的成長故事，他一出場就興奮說道：「聽說來上的都是演藝圈的前輩，我在演藝圈也走到這個位子了，你們都要叫我一聲哥。」此話一出馬上遭反駁。海產表示主要原因是錢都花在請前面集數的來賓，沒錢了。黃鐙輝也開玩笑說：「無法度，閣差一集，毋過錢開了矣，所以才請你這位特別來賓來，連助理主持林襄的費用都比你高。」對此張立東自我調侃：「是特別便宜的特別來賓。」在眾人吐槽下，張立東開始分享自己求學時期的趣事，他提到因為當初考上台中高工，媽媽要求大學要考上台灣科技大學，甚至花錢讓他去補習，「我沒有把錢拿去補習，我都拿去補習班樓上的撞球間打撞球，直到有一次被抓到在撞球間，沒去補習，回家後被吊起來打。」張立東回想起那時，媽媽一邊打、一邊哭，畫面非常震撼，「當時我也哭了，我反省自己，媽媽單親賺錢養我很辛苦，確實不應該這樣欺騙她。所以答應媽媽剩一個月會好好讀書。」最後張立東考全國第17名上了台灣科技大學，怎料勵志的故事說完，黃鐙輝卻說：「聽完感覺是用媽媽的故事，臭彈（吹牛）自己很會讀書。」回到高中母校、見到老師，主持群向老師確認「張立東是否真的很會讀書？老師則回答：「考上台灣科技大學是真的，但是讀書時期很皮、心機很重。為了想被大家注意，很會作怪，變魔術講笑話樣樣來。」讓張立東在一旁臉整個垮掉。公視台語台《黑白威廉Fighting》每週六晚間八點播出，晚間10點DAYDAY台語台YouTube頻道上架。