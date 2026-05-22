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泰國國家安全委員會批准向越南和菲律賓出口航空燃油，強調此舉不會影響泰國國內燃油供應，因為出口的是航空燃油，而非其他石油產品。綜合外媒報導，泰國能源部稱，越南和菲律賓要求泰國供應Jet A-1航空燃油。泰國國安會秘書長察柴（Chatchai Bangchuad）20日表示，委員會當天審查並確認泰國目前石油儲備過剩後，批准了能源部提出的請求。察柴指出，出口航空燃油不僅不會影響泰國國內供應，還有助於減少泰國目前的過剩庫存，使燃油管理回到正常調節機制。不過，當局也保留彈性措施。察柴表示，未來泰國國內若出現燃油短缺或其他緊急狀況，能源部有權立即暫停出口，以優先保障國內需求。今年稍早，受中東衝突影響，泰國自3月6日起暫停了所有燃油出口，僅對緬甸和寮國給予豁免。如今，泰國恢復出口航空燃油，報導指出，這意味著越航燃油短缺的壓力將獲得緩解，這有利於恢復越南航班的運力與票價穩定。越南超過三分之二的航空燃油需求依賴進口，其中60%來自中國和泰國。