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緯穎董事長暨策略長洪麗寗指出，今年產業關注焦點已從地緣政治，轉向產能與電力。她表示，代理式AI快速發展後，市場需求強到業者都來不及交貨，但對伺服器廠來說，能不能擴產不只看廠房，還要看電力是否跟得上。洪麗寗今（22）日表示，緯穎產品測試本身就高度耗電，情況和資料中心類似，若沒有足夠電力，根本無法完成測試。因此，緯穎現在談產能時，一定會同步談電力配置，客戶也會主動詢問相關規劃。她指出，緯穎已經特別規劃電力藍圖，目前規劃時程已看到2028年。由於電力屬於基礎建設，建置時間長、成本高，也必須符合當地法規要求，因此公司已在墨西哥、美國、馬來西亞等據點投入電力相關投資。洪麗寗表示，過去外界關注緯穎在哪些地區設廠，但現在討論重點已是每個據點到底有多少產能、多少電力可以支撐生產與測試。這也反映AI伺服器供應鏈進入新階段，電力已成為決定出貨能力的重要條件。