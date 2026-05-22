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歐洲上市引進新資金 避免稀釋股權兼顧國際化

Molicel火災後復原中 3家公司有意願投資

台泥今（22）日舉辦股東會，股東關切經營團隊變化，以及子公司計畫在歐洲上市是否影響台灣股東，更希望台泥改掛「AI」股等議題。台泥董事長張安平說，今天議案投票結果，都以93%、94%通過，沒有太大的挑戰。台泥總經理程耀輝也說，歐洲上市希望引進新資金，避免稀釋股權並兼顧國際化發展的策略選擇。中信金大股東辜仲諒近期加碼台泥，變成第一大股東持股達7.53%，外界關注經營權是否出現變動。台泥今年並沒有董事會改選，辜今也沒有出席股東會。台泥發言人葉毓君指出，今年股東會有73%的股東委託公司代為行使股權，去年有一席董事補選時委託公司約是68%，前一年董事會改選時大約也是73%，比例並沒有特殊起伏。對於股東關心台泥準備在歐洲上市是否會影響台灣股東？甚至幽默打趣希望台泥能改掛「AI股」，張安平說，「我們對於1101這個代碼是有點取捨的」。程耀輝則回應，企業成長需要資金、把餅做大才能對股東有利啟動歐洲上市引進國際新資金，是避免稀釋股權並兼顧國際化發展的策略選擇。程耀輝表示，在台灣市場低股價下，增資會稀釋股東股權，繼續借錢會讓信評公司緊張。但全世界走向碳有價的時代以及電力算力有價的時代，缺席會是最大風險。台泥在葡萄牙的CIMPOR水泥，因為降碳低於政府的要求，拿近240萬噸的碳權（以70塊歐元換算約58億元台幣）。他指出，依據董事長要求，碳權雖有市價，不要列入資產負債表跟列入損益表。保守原則，再附註揭露就好。此外，程耀輝首度揭露台泥全台資產與土地重估。自2024年併入OYAK與Cimpor後，台泥全球實體資產明顯擴大，土地面積由1,900萬平方公尺擴大2倍至3,980萬平方公尺。土地帳面價值按保守原則以歷史成本列帳，去年小幅度調節非核心地區土地後，仍由2023年的423億元台幣提升1.6倍至2025年的663億元台幣。台灣佔比從70%，降至44%。另，股東關心台泥旗下的電芯品牌Molicel，張安平指出，因為高效率電池才可以讓AI運作，要是三元廠沒有發生火災，去年就轉正了，目前還要半年時間清理。今年Molicel營運上半年估下來絕對是正的，有一個能量密度跟能量放度最高的電池製程，已經設計完畢，正在做實驗線；目前至少跟有3家公司有意願投資、洽談中。另，程耀輝進一步指出，台泥已成功擺脫對單一市場的依賴，徹底轉型為跨國集團。2026 年第一季最新數據顯示，歐洲市場營收占比已高達42%，超越台灣市場的38%，而中國大陸占比已降至低於兩成（香港0.1%），歐洲子控股公司營收規模達19億歐元，歐洲已正式成為台泥最核心的獲利與成長動能。