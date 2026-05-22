台北國際觀光博覽會（TTE）今（22）日開跑將至5月25日，地點在台北世貿一館，多家飯店都有參展，並推出有折扣的餐券、住宿券，其中六福集團旗下更有多個旅展現場才有的產品，果然吸引「百萬刷手」到現場下單，4位「大戶」共刷了超過620萬。
六福集團此次集結台北六福萬怡酒店、關西六福莊、六福村樂園一同參展，並於網路上即日起至5月27日推線上旅展優惠，其中台北六福萬怡酒店線上旅展販售人氣吃到飽餐廳「敘日全日餐廳」的票券，最優惠屬「平日午晚餐套券組(6+1/組)」售價7800元，原價1萬2166元，等於是64折優惠，平均單張1114元。
▲台北六福萬怡酒店「敘日全日餐廳」正舉行沖繩風主題美食，無限吃松葉蟹蝦湯拉麵、酥炸鮑魚海鮮天婦羅與現煎干貝等。（圖／台北六福萬怡提供）
另有「平日午晚餐套券組」6加1張7800元，但是旅展現場購買又再多送1張，等於每張只要975元，是打到5.8之優惠。但是限定11:00~12:00與15:00~16:00販售。光此「平日午晚餐套券組」就有2人下單，且都是大約160萬元。
關西六福莊住宿券 下殺2.4折 六福水樂園4.4折
另外還有刷手下單關西六福莊的住宿券，約莫買了100萬，其中最優惠是「FUN肆玩」票券，4人入住肯亞南天客房含早餐，原價40714元，特價9888元，下殺2.4折。
還有下單六福村主題樂園的票券，共買了約200萬，六福村此次推出單人票特價690元，下殺4.9折；雙人票特價1340元，是下殺4.8折；六福村水樂園則有單人票，特價350元，是4.4折。
桃禧飯店集團也有參展 2飯店自助餐券下殺8折
桃園喜來登酒店「優廚西餐廳」及台北八里福朋喜來登酒店「The Mesh Kitchen」兩家全日自助餐廳於旅展展場現場主打「平日自助百匯餐券」，原價7788元，展場特別推出買五送一專案，相當於六張券折扣後為6300元，下殺8折，每張平均1050元，可憑一張券大啖優廚西餐廳平日周三至周五午或晚餐一客或是The Mesh Kitchen周一至周四晚餐、周五午或晚餐一客。
另外，台北八里福朋喜來登酒店也有線上旅展，自助餐廳The Mesh Kitchen「平日自助餐」還推出雙人券為2100元，限時優惠81折，四人券為4100元，折扣為79折；桃園喜來登酒店線上旅展推出「優廚百匯平日午餐或晚餐」餐券，買五送一，一套6300元，限時優惠8折，每張平均1050元。
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▲台北六福萬怡酒店「敘日全日餐廳」正舉行沖繩風主題美食，無限吃松葉蟹蝦湯拉麵、酥炸鮑魚海鮮天婦羅與現煎干貝等。（圖／台北六福萬怡提供）
另有「平日午晚餐套券組」6加1張7800元，但是旅展現場購買又再多送1張，等於每張只要975元，是打到5.8之優惠。但是限定11:00~12:00與15:00~16:00販售。光此「平日午晚餐套券組」就有2人下單，且都是大約160萬元。
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另外還有刷手下單關西六福莊的住宿券，約莫買了100萬，其中最優惠是「FUN肆玩」票券，4人入住肯亞南天客房含早餐，原價40714元，特價9888元，下殺2.4折。
還有下單六福村主題樂園的票券，共買了約200萬，六福村此次推出單人票特價690元，下殺4.9折；雙人票特價1340元，是下殺4.8折；六福村水樂園則有單人票，特價350元，是4.4折。
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桃園喜來登酒店「優廚西餐廳」及台北八里福朋喜來登酒店「The Mesh Kitchen」兩家全日自助餐廳於旅展展場現場主打「平日自助百匯餐券」，原價7788元，展場特別推出買五送一專案，相當於六張券折扣後為6300元，下殺8折，每張平均1050元，可憑一張券大啖優廚西餐廳平日周三至周五午或晚餐一客或是The Mesh Kitchen周一至周四晚餐、周五午或晚餐一客。
另外，台北八里福朋喜來登酒店也有線上旅展，自助餐廳The Mesh Kitchen「平日自助餐」還推出雙人券為2100元，限時優惠81折，四人券為4100元，折扣為79折；桃園喜來登酒店線上旅展推出「優廚百匯平日午餐或晚餐」餐券，買五送一，一套6300元，限時優惠8折，每張平均1050元。