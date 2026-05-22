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若永遠停售？黃奎博：意味這3件事

台灣軍購「照單全收」 仍淪美中大國博弈結果

美國代理海軍部長鄺傑（Hung Cao）美東時間21日表示，川普總統（Donald Trump）為了確保「史詩怒火行動」擁有所需的彈藥，正暫停140億美元對台軍售案。對此，政大外交系教授黃奎博表示，目前台灣這邊能做的、該做的「早就都做了」，如今之所以遭到美方無預警按下暫停鍵，全然是美國與中國大陸之間，整體政經戰略利益相互連結、大國相互博弈後所帶來的結果。黃奎博表示，美方官員拋出「我們正在暫停（we're doing a pause）」的說法，在外交實務上，確實就代表著「暫停」的意思，而外交上的暫停存在著短期、中期、長期暫停，甚至是無限期暫停等多種可能性。黃奎博直言，目前很難想像川普政府會將原先已經規劃好要出售給台灣的武器系統「永遠暫停」，因為如果演變成永遠停售，在國際政治上將意味著以下三件事：第一，美國總統川普在今年五月的北京之行中，真的從北京當局手中拿到了「超級優渥」的承諾，而且這些承諾目前正在階段性兌現當中。黃奎博指出，第二，前述由北京給予川普政府的承諾與價值，遠遠高於美方從對台軍售中所能得到的實質金錢利益。這份巨大價值很可能不僅限於金錢利益，還包括政治與外交上的奧援，例如中國國家主席習近平在俄烏戰爭或伊朗地緣政治情勢上，給予了美國關鍵協助。黃奎博續指，第三，川普政府可能已被北京方面溝通、遊說成功。美方選擇以暫緩、甚至在日後減少對台軍售的方式，向賴清德政府做出明確示警，要求其少去觸碰台獨的敏感議題。針對台灣目前的處境，黃奎博進一步剖析，在美國對台軍售方面，美國的立場向來是「想賣自己認為台灣可以用的，或者它自己想要賣給台灣的武器」。而面對美方的推銷，賴清德政府目前的態度似乎也都是表現得熱烈歡迎、照單全收。黃奎博指出，在軍購這盤棋局上，目前台灣這邊能做的、該做的「早就都做了」，因此，這筆高達140億美元的軍售案如今之所以遭到美方無預警按下暫停鍵，全然是美國與中國大陸之間，整體政經戰略利益相互連結、大國相互博弈後所帶來的結果。