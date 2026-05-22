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70歲換駕照新制5/31正式上線！換照流程、罰則一次看

70歲換照規定要進行「體格檢查」

接著必須要上「2小時安全教育課程」

▲交通部最新「高齡換照新制」即將上路，滿70歲的駕駛必須到監理站換照。（示意圖／unsplash）

根據《道路交通管理處罰條例》將視同「持逾期駕照駕車」，可處1800元至3600元罰鍰，並當場禁止駕駛、扣照。

放棄駕車上路政府發放「36000元補助」！怎麼申請、補助規則一覽

政府也鼓勵長輩「主動繳回駕照」獎勵方案，將提供最高36000元的交通補助。

交通適用的範圍包括捷運、公車、台鐵、公共自行車以及具備驗票設備的計程車，政府每月最高補助1500元，持續補助2年，因此最高可以領到36000元的交通補助。

▲70歲以上的駕駛人如果放棄開車騎車上路，交通部將補助每月最高1500、補助2年的交通支出，最高可以領到36000元。（圖/公路局提供）

70歲換照不需要「認知功能測驗」！75歲換照注意事項對比

但如果是75歲以上換照，必須通過「認知功能測驗」，且每3年就要換照一次

▲70歲以及75歲以上駕駛人換照規定比較一圖看。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

家中有長輩即將要滿70歲了嗎？交通部宣布從5月31日起正式實施「高齡換照新制」，全台約有128萬名長者受到影響，該政策不僅讓換照機制更為嚴謹，也為了鼓勵高齡駕駛自願繳回駕照，祭出最高3萬6000元的TPASS乘車補助！《NOWNEWS》特別整理「高齡換照新制」相關內容，包含換照流程、罰則以及3.6萬補助規則，讓民眾一文看懂！這次5月31日新制上路的實施對象為70歲之駕駛人，民眾會在6月起開始陸續收到寄發通知書，不要隨便誤信網路流傳的「提前辦理消息」而跑去換照，只要收到監理機關通知書，依照期限內前往辦理即可。，駕駛人要到公立醫院、衛生所或者指定診所，檢查視力、聽力及肢體活動能力；，包含最新法規、身心變化須知以及30分鐘的「道路危險感知體驗」，透過模擬情境提升長輩對突發狀況的判斷力。然而如果接獲通知，卻超過期限未換照執意開車上路的話，若於舉發通知單開立後3個月內完成換照，則可免罰，所以家中如果有70歲以上、未滿75歲的長輩要特別留意通知書是否有寄到。如果長輩考量自身的身體機能出現不適，像是反應變慢、視力衰退等，決定不再駕車，申請資格為「年滿70歲，且主動繳回名下所有汽車和機車駕照」，完成手續之後，只要綁定TPASS電子錢包，每月乘車支出可以享有50%回饋。交通部表示，隨著高齡化社會來臨，長輩因身體機能退化導致反應延遲、視力變差，已成為道路安全隱憂。透過建立「分級關懷」機制，政府不僅是為了控管，更是希望能協助長輩釐清身體狀況。許多70歲長輩也疑惑換照是否需要「認知功能測驗」，答案是不需要的，滿70歲的長輩換照只要上2小時安全教育以及體格檢查即可，換發駕照效期直到75歲，且如果自願繳回駕照的話，可以領TPASS補助最高36000元；；自願繳回駕照獎勵則是按照各縣市規定，不在這次政策3.6萬交通補助中哦！