5月以來漲幅前十強海外ETF，其中第一金太空衛星（00910）漲幅高達20%，在所有相關ETF中居冠。

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其餘各檔ETF漲幅則超過12%。而觀察近半年，第一金太空衛星也上漲102%，以及國泰臺韓科技上漲110%，其中，第一金太空衛星股價更在今天再創股價新高站上78元之上。

▲5月份海外股票ETF績效十強。（圖╱法人提供）

全球半導體股短暫震盪後重啟漲勢，創新科技領域的太空衛星股這波修正未受影響股價持續攻高，主要受惠SpaceX申請掛牌上市持續推進，也帶動週邊產業持續上揚，Cmoney統計，這波太空衛星產業個股衝高飆漲，受到全球首富馬斯克旗下SpaceX公開發行進入最後階段，SpaceX提交文件預計最快上市價格將在6月11日決定，6月12日正式掛牌，第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝指出，SpaceX籌資規模可能高達750億美元，推升總市價規模破2兆美元，目前旗下最賺錢業務是Starlink聯網業務，去年營收成長50%，營業利益大幅增加120%。曾萬勝說明，太空衛星產業受惠短期資金推動，且產業基本面也發生結構性變化，成為整體產業股價上漲的底氣，太空衛星產業屬於高成長、但波動也相對較大的趨勢型產業，近期在低軌衛星通訊，遙測或氣象衛星服務在國防、航空、農業、金融保險等行業訂定「長天期服務合約」下，將推升毛利率、黏著度，及可預測性現金流，產業的長期成長動能可望持續攀升。但他也提醒投資人，太空衛星產業股價波動大，曾萬勝建議，主題型ETF採取回檔買進及定期定額投資策略是相對較合適的投資方式。