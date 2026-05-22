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馬英九基金會風暴未歇，前總統馬英九的夫人周美青、大姐馬以南沉寂多日，昨相繼發出5/12簽署的聲明，盼馬英九真正退休、安享餘年。不過馬英九基金會稍早公布6個影片，馬英九和國安會前秘書長金溥聰一同在畫面中，金溥聰說，對於要不要法辦，尊重馬英九意見，他不會干涉，馬英九也笑說，「這點我不受你影響，畢竟你不是學法律，我是」。馬辦公布的7個影片，除了馬英九，在場人物包括代理執行長戴遐齡、國安會前秘書長金溥聰和委任律師。金溥聰詢問律師，是否蕭旭岑、王光慈有重大涉嫌的可能，律師說，先前幾次會議跟流會的董事會，還是有跟在場的總統跟會計師報告。金溥聰隨後說，換句話說，律師有跟總統報告過，蕭王的犯罪事實？馬英九則邊寫聲明邊問，「您是簡律師嗎？」，律師則連忙說「王律師」，馬英九則持續一邊寫一邊稱「王律師都有向我詳細報告」。金溥聰隨後又說，對於蕭旭岑、王光慈兩人經過這些事證後，看到的感想是什麼？馬英九則說，了解之後，他感到痛心疾首，因為栽培他們十多年來，又要他們來共事，對他們自然充分信任，因此萬萬沒想到，他們在財務上做了許多涉嫌刑法背信與侵占的事，讓他深感痛心疾首，難以釋懷，因此決心追究到底，查明真相，移送法辦。金溥聰隨後又問馬英九要不要對著鏡頭講一下，外界都認為他失智，馬英九則邊寫邊說，目前外界謠傳他已失智，聽了覺得可笑，因為他每天讀報看書，雖然他已經76歲，此時馬英九又問了金溥聰「對吧，沒有錯吧」，隨後又說，每天依然讀報看書，跟過去數十年並無二致，對於他過去培植、提攜的蕭、王兩位同仁，竟然做出這麼多親痛仇快，「我真的十分難過。」馬英九說自己吃飯、睡覺都非常正常，這些貪污犯千萬不要企圖用這個理由說他失智，然後做一些不該做的事情。講完後更說這些影片法院都可以用，他堅持法辦。金溥聰則隨後說，他一個月前曾跟馬說過，外界對他抹黑這麼多，所以他一定會出來說明一些事實，馬也委託他調查，但要不要法辦完全尊重馬英九意見，馬則說「沒錯，沒錯」，金溥聰表示，他不會干涉總統的意願，這一點總統在這可以見證，馬隨後說「這點我不受你影響，畢竟你不是學法律，我是」，講完後現場哄堂大笑，馬又補了一句「而且我是當事人，你不是」。