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中央政府於今年二月間與美國簽署「台美對等貿易協定」，隨著部分協定內容陸續曝光，引發基層農業強烈恐慌。協定指出，葡萄、柑橘等多項美產農產品進口關稅將由現行35％大幅調降至10％，美國花生更將享有零關稅待遇。國民黨台中市議會黨團今（22）日偕同多位地方農民召開記者會，高喊「關稅放水，農民流淚」口號，嚴厲譴責中央決策黑箱，並呼籲政府正視基層生計。台中市議會國民黨團執行長陳成添指出，民進黨政府在簽署該項貿易協定（ART）前後，皆未與本土基層農民進行任何溝通，此舉無異於「賣農求榮」。陳成添表示，農民向來是社會上的弱勢族群，辛勤工作僅能獲取微薄收入；然而近年來中央政府為迎合美方需求，接連犧牲台積電晶片、國人食品安全及本土農產利益。他警告，若政府持續一意孤行，將徹底毒殺台中當地的農業命脈，讓全民與農民共同承擔政治紅利的後果。石岡區農會理事長陸明陽質疑，政府大動作調降進口關稅，等同將農民逼上絕路。他指出，在目前維持 35％ 關稅的壁壘下，已有許多基層農民每月淨收入不足 2 萬元。一旦關稅調降、美產水果大舉壓境，大家根本無法生活。陸明陽舉例，地方上一位 63 歲的老農民，一年總收入僅約 60 萬元，扣除農藥、肥料、工錢等必要農業資材成本後，實質所得剩不到 30 萬元，平時連基本生活開銷都省吃儉用。石岡區農會柑橘產銷班班長賴永進則無奈表示，政府的關稅放水已讓農民退無可退，未來若繼續實施，農民恐將被迫流浪。他強調，農民投入勞力若無法獲取合理利潤，最後勢必引發「棄種潮」，屆時將進一步導致國內農業產銷失衡。議員張瀞分強力抨擊，台灣傳統上以農立國，但現行政府的國際貿易政策卻是在將本土農業「連根拔起」，逼基層走投無路。她呼籲中央必須立即懸崖勒馬，重視農民權益與地方反映，切勿因輕視農業而導致整體台灣經濟的崩盤。